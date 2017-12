Historischer Kalender – 5. Dezember

1082 – Raimund Berengar II., Graf von Barcelona, wird auf der Jagd getötet. Die Volksmeinung hält seinen Zwillingsbruder für den Anstifter, weil er die Macht in Katalonien an sich reißen will.

1492 – Christoph Kolumbus entdeckt die Karibik-Insel Hispaniola.

1602 – Im Palazzo Pitti in Florenz erfolgt die Uraufführung der Oper "Eurydike" von Giulio Caccini.

1757 – In der Schlacht bei Leuthen besiegt im Siebenjährigen Krieg der Preußenkönig Friedrich II. mit der sogenannten Schiefen Schlachtordnung ein österreichisches Heer unter Herzog Karl von Lothringen, dem Bruder von Kaiser Franz I. Stephan

1787 – An der Opera Comique in Paris findet die Uraufführung der Oper "La Dame invisible" von Henri Montan Berton statt.

1792 – Beginn des Gerichtsverfahrens gegen den französischen König Ludwig XVI. vor dem Nationalkonvent in Paris.

1792 – Bei der zweiten Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten werden George Washington als Präsident und John Adams als Vizepräsident vom Elektorenkollegium wiedergewählt.

1812 – Frankreichs Kaiser Napoleon I. bricht mit seinen Truppen den misslungenen Russland-Feldzug ab. Er verlässt seine hungernde und frierende "Grande Armee" und trifft am 19. Dezember in Paris ein.

1887 – Die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst tritt in Kraft.

1907 – In Stockholm wird August Strindbergs Kammerspiel "Die Brandstätte" uraufgeführt.

1912 – Der Dreibund zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien wird um sechs Jahre verlängert.

1917 – General Sidonio da Silva Pais putscht sich in Portugal an die Macht. Präsident Bernardino Machado weigert sich, sein Amt zu übergeben und wird vorübergehend inhaftiert.

1942 – Der tschechoslowakische Exil-Präsident Edvard Benes fordert in Manchester die Ausweisung der Sudetendeutschen aus der CSR nach der Befreiung von der nazideutschen Okkupation.

1952 – In London beginnt "The Great Smog", der bis März 1953 etwa 12.000 Menschenleben fordert. Wegen der extremen Luftverschmutzung bekamen Zehntausende gravierende Atemprobleme.

1957 – Wegen der territorialen Konflikte um Westneuguinea beschließt die indonesische Regierung die Ausweisung aller Niederländer.

1972 – Die schweizerische Bundesversammlung beschließt die völlige Abschaffung der Kavallerie.

1977 – Ägypten bricht die diplomatischen Beziehungen zu fünf arabischen Staaten ab, die Präsident Anwar al-Sadats Friedensinitiative gegenüber Israel verurteilen. Unter irakischer Führung entsteht die arabische "Standhaftigkeitsfront".

1982 – Nach siebenjähriger Haft wird der südafrikanische Schriftsteller Breyten Breytenbach vom Apartheidregime aus seiner Heimat ausgewiesen.

1992 – In der Budapester Matthias-Kirche heiratet Otto Habsburgs fünfte Tochter Erzherzogin Walpurga den schwedischen Grafen Carl Axel Archibald Douglas. Als schwedische Staatsbürgerin wird sie später ins Parlament gewählt.

1992 – In Deutschland wird das erste Mahnmal für deportierte und ermordete Sinti und Roma durch den Wiesbadener Bürgermeister Achim Exner eingeweiht.

1997 – EU-weites Tabak-Werbeverbot: Die Gesundheitsminister beschließen einen komplizierten Kompromiss, wonach jede direkte und indirekte Werbung sowie Sponsoring für Tabakerzeugnisse künftig untersagt ist.

2007 – Im Nationalrat wird die Errichtung eines Asylgerichtshofs beschlossen, der im Juli 2008 seine Arbeit aufnehmen soll. Besonders kritisiert wird, dass Asylwerbern das Recht genommen wird, sich an den Verwaltungsgerichtshof zu wenden. Mit dem gleichzeitig verabschiedeten Verfassungspaket werden die Kammern und de facto auch die Pflichtmitgliedschaft in ihnen in der Verfassung verankert. Das neue Schulorganisationsgesetz ermöglicht die Testversuche zur "neuen Mittelschule".

Geburtstage

Josef Pilsudski, poln. Marschall/Staatsmann (1867-1935)

Emil Stöhr, öst. Schauspieler (1907 od. 1910-1997)

Bhumibol Adulyadej (Rama IX.), König von Thailand (1927-2016)

Sheldon Glashow, US-Physiker, NP 1979 (1932- )

Little Richard, US-Rock'n'Roll-Musiker (1932- )

Marion Kracht, dt. Schauspielerin (1962- )

Todestage

Norbert Krebs, öst. Geograf (1876-1947)

Alexander Wassilewski, sowj. General (1895-1977)

Guido Schmidt, öst. Polit. (Christ.-Soz.) (1901-1957)

Otto Koenig, öst. Verhaltensforscher, Zoologe und Schriftsteller (1914-1992)

Karlheinz Stockhausen, dt. Komponist (1928-2007)

Rashaan Roland Kirk, US-Jazzmusiker (1935-1977)

(APA, 5.12.2017)