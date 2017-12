Vancouvers Sedin erzielte 1.000 Scorerpunkt in NHL

Die Canucks vezwingen die Predators mit 5:3

Nashville (Tennessee) – Der schwedische Eishockey-Profi Daniel Sedin hat in der NHL als 87. Spieler die 1.000-Punkte-Marke in der Regular Season erreicht. Sein Stürmerkollege Thomas Vanek blieb am Donnerstag beim 5:3-Sieg der Vancouver Canucks gegen die Nashville Predators im Hintergrund und ohne Scorerpunkt.

Der 37-jährige Sedin war beim 2:2 von Loui Eriksson (35.) beteiligt und hatte auch beim 5:3 (60.), das erneut Eriksson (ins leere Tor) erzielte, seinen Stock im Spiel. Zwillingsbruder Henrik Sedin, der heuer im Jänner schon die 1.000-Punkte-Marke durchbrochen hatte, ließ sich drei Assists gutschreiben. (APA, 1.12.2017)

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Nashville Predators – Vancouver Canucks (mit Vanek) 3:5

Washington Capitals – Los Angeles Kings 2:5

Detroit Red Wings – Montreal Canadiens 3:6

Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 4:2

Chicago Blackhawks – Dallas Stars 3:4 n.V.

Calgary Flames – Arizona Coyotes 3:0

Edmonton Oilers – Toronto Maple Leafs 4:6