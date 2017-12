SPD-Spitze will künftigen Koalitionskurs ausloten

Beratungen sollen Klarheit über das weitere Vorgehen bringen. Teile der SPD wehren sich massiv gegen eine große Koalition

Berlin – Nach den Gesprächen von Union und SPD gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Möglichkeit einer Regierungsbildung in Deutschland kommen am Freitag in der Parteizentrale Mitglieder der SPD-Führung zusammen. Generalsekretär Hubertus Heil sagt, man werde "sehr gründlich diskutieren, in welcher Form eine Regierungsbildung stattfinden kann".

Die Parteispitze werde dem Vorstand für Montag einen Vorschlag unterbreiten, wie man weiter vorgehen könne. Ob bei dem zweistündigen Treffen mit Steinmeier am Donnerstagabend konkrete Schritten vereinbart wurden, drang bisher nicht an die Öffentlichkeit.

SPD-Parteivize Manuela Schwesig bleibt skeptisch, "dass man einfach ein 'Weiter so' in einer großen Koalition machen kann". Die Stimmung in der Partei reiche von einer massiven Ablehnung einer großen Koalition bis zur Forderung, neben Neuwahlen über dritte Möglichkeiten zu diskutieren. Immer wieder war in den vergangenen Wochen auch eine Minderheitsregierung der Union im Gespräch.

Auch Juso-Chef Kevin Kühnert sagte dem ARD-"Morgenmagazin", seine Organisation lehne eine große Koalition "aus ganz prinzipiellen, auch inhaltlichen Erwägungen" kategorisch ab. Der Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, sagte dagegen Ja zu einer großen Koalition, "aber nicht um jeden Preis".

Nur geringe Zustimmung zu großer Koalition

Lediglich 22 Prozent der Deutschen wünschen sich einer Insa-Erhebung für die "Bild" zufolge eine Neuauflage der großen Koalition. Knapp jeder zweite Befragte (48 Prozent) rechnet trotzdem damit, dass es wieder eine große Koalition geben wird. 30 Prozent wünschen sich Neuwahlen, aber nur 20 Prozent rechnen damit.

Der designierte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte unterdessen ein eigenes Digitalministerium. "Wir haben in den letzten vier Jahren versucht, die Digitalisierung als Querschnittsthema anzugehen, dabei ist es immer wieder hinten runtergefallen", sagt er dem "Handelsblatt". (red, APA, 1.12.2017)