Mindestens 14 Tote bei Taliban-Angriff auf Studentenheim in Pakistan

Studenten und Wächter unter den Opfern

Kabul/Islamabad – Bei einem Angriff der pakistanischen Taliban auf ein Studentenheim in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar sind mindestens 14 Menschen getötet worden, darunter die 5 Angreifer. Ein Arzt an einer großen Klinik berichtete, dort seien mindestens fünf tote Studenten und ein toter Wächter eingeliefert worden.

In eine andere Klinik wurden drei Tote gebracht. Zum Zeitpunkt des Angriffs am Freitagmorgen hatten sich etwa 100 Menschen in dem Haus aufgehalten.

Auch alle fünf Angreifer seien getötet worden, berichtete ein Sprecher der Polizei, Mohammad Nadeem. Kliniken meldeten am Mittag 37 Verletzte. Die Polizei hatte anfangs nur von 13 Verletzten unter den Studenten und Sicherheitskräften berichtet. (APA, 1.12.2017)