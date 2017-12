Papst will in Bangladesch ein Volk treffen, das es offiziell gar nicht gibt

Franziskus sprach sich zuletzt für Hilfe für die Rohingya aus, nannte sie aber nicht beim Namen. Zuvor ließ er sich in Dhaka feiern

Dhaka/Yangon – Der Papst beugt sich über Grenzen hinweg dem Diktat der myanmarischen Regierung. Am Donnerstag sprach Franziskus bei seiner Asienreise in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka über die Not der Rohingya, einer muslimischen Bevölkerungsgruppe aus dem benachbarten Myanmar, die zu Hunderttausenden nach Bangladesch geflüchtet sind.

Den Namen Rohingya, den De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi und ihre Regierung stets vermeiden, nahm auch Franziskus am Freitag nicht in den Mund, "Flüchtlinge aus Rakhine" nannte er sie stattdessen. Am Nachmittag will er einige Flüchtlingsvertreter treffen, die Regierung äußerte Sicherheitsbedenken.

Bad in der Menge

Davor nahm der Papst aber noch ein Bad in der Menge. Vor rund 100.000 Menschen feierte er eine Messe unter freiem Himmel. Dabei weihte er im Suhrawardy-Udyan-Park in der Hauptstadt Dhaka 16 Priester – das erste Mal bei einer Reise. Als Franziskus im Papstmobil durch die jubelnde Menge fuhr, erklangen "Viva-Papa"-Rufe.

Der Papst wurde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in einem vor Ort hergestellten Papamobil zum Suhrawardy Udyan Park in der Hauptstadt Dhaka gebracht, der von tausenden Sicherheitskräften bewacht wurde. Busse mit Gläubigen kamen aus allen Landesteilen zu der Messe. Viele Menschen standen stundenlang an, um in den Park hineinzukommen. Kinder quengelten.

Der Enthusiasmus und die Erwartungen sind groß, dass das Oberhaupt der Katholiken dem armen und häufig von Naturkatastrophen heimgesuchten Land Hoffnung macht. "Es ist wichtig, dass er unserem Land ein wenig Aufmerksamkeit bringt", sagte Nazrul, der bei der Messe als Freiwilliger mitarbeitete. In dem muslimischen Land gibt es nur eine kleine katholische Minderheit. Nur 0,24 Prozent der mehr als 160 Millionen Bewohner des Landes sind Katholiken.

Franziskus hatte sich zu Beginn seines Pontifikats eine "arme Kirche für die Armen" zum Ziel gesetzt. In Bangladesch fährt der Papst auch an Elendssiedlungen vorbei, wenn er mit seinem Gefolge in Dhaka unterwegs ist.

Der seit Jahren andauernde Konflikt um die Rohingya, die im buddhistischen Myanmar systematisch unterdrückt werden, war Ende August eskaliert. Seither wurden durch das Militär hunderte Rohingya getötet, rund 620.000 Rohingya flüchteten ins verarmte Nachbarland Bangladesch.

"Entschiedene Maßnahmen"

Zum Auftakt seines Besuchs in Bangladesch hatte Franziskus die Weltgemeinschaft am Donnerstag zu "entschiedenen Maßnahmen" in der Flüchtlingskrise aufgefordert. Das Wort "Rohingya" vermied er erneut und sprach stattdessen von "Flüchtlingen, die in Massen aus dem Bundesstaat Rakhine" in Myanmar gekommen seien. (red, APA, 1.12.2017)