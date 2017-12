Regionalbank-Anwältin soll US-Einlagensicherung leiten

Jelena McWilliams muss noch vom Senat bestätigt werden

Washington – US-Präsident Donald Trump ist bei der Suche nach einem neuen Chef für die Einlagensicherung FDIC fündig geworden. Der Republikaner will die Anwältin der amerikanischen Regionalbank Fifth Third Bancorp's, Jelena McWilliams, als Vorsitzende der Behörde nominieren, wie das Präsidialamt am Donnerstag mitteilte.

Die Personalie muss noch vom Senat bestätigt werden. McWilliams ist seit Januar Leiterin der Rechtsabteilung der Fifth Third Bancorp's.

Der Präsident will die Vorschriften im Finanzsektor lockern, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die FDIC hat eine Aufsichtsfunktion. Die Amtszeit von FDIC-Chef Martin Gruenberg, der vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama eingesetzt wurde, endete im November. Gruenberg warnt dagegen vor einer zu starken Deregulierung des Bankensystems. (APA, 1.12.2017)