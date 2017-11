Ledecka vor Vonn im Training für Lake-Louise-Abfahrten

Hütter auf Rang vier

Lake Louise – Die Tschechin Ester Ledecka hat am Donnerstag im Training der alpinen Skidamen für die Welcup-Abfahrten in Lake Louise am Freitag und Samstag die Bestzeit markiert. In 1:48,14 Minuten lag Ledecka 0,15 Sekunden vor US-Star Lindsey Vonn und 0,54 Sekunden vor der Liechtensteinerin Tina Weirather. Auf Rang vier folgte mit Cornelia Hütter (+0,64) die beste Österreicherin.

Ihre Landsfrau Ramona Siebenhofer wurde mit 1,43 Sekunden Rückstand Zehnte, Nicole Schmidhofer landete ex aequo mit US-Technikspezialistin Mikaela Shiffrin an der zwölften Stelle (+1,56). (APA, 30.11.2017)