Johannes Thingnes Bö gewinnt souverän im Einzel

Julian Eberhard wird als bester Österreicher Vierter und verpasste das Podest nur um 3,2 Sekunden

Östersund – Der Norweger Johannes Thingnes Bö hat am Donnerstag in souveräner Manier den ersten Weltcup-Einzel-Bewerb der Biathleten in Östersund gewonnen. Der dreifache Weltmeister setzte sich nach 20 Kilometern vor den beiden Franzosen Quentin Fillon Maillet (+ 2:01 Min./0 Fehler) und Martin Fourcade (2:14,3/2) durch.

Julian Eberhard wurde als bester Österreicher Vierter und verpasste das Podest nur um 3,2 Sekunden. Der Salzburger kassierte seine einzige Strafminute beim letzten Schießen. Auch seinen davor fehlerfrei gebliebenen Landsmann Simon Eder erwischte es am letzten Schießstand – nach zwei Fehlern belegte der 34-Jährige mit 4:00,1 Minuten Rückstand auf den Sieger am Ende Rang 19.

Für Bö war es der 14. Weltcupsieg. Der 24-Jährige blieb wie vier weitere Athleten beim Schießen makellos. (APA, 30.11.2017)