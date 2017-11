Pro und Kontra: Volksabstimmungen erleichtern

Pro: Keine Angst vor dem Bürger

von Günther Oswald

Die Österreicher sind keine Schweizer. Es gebe hierzulande keine Tradition für Volksabstimmungen, und darum würde ein Ausbau der direkten Demokratie nach Vorbild der vielgepriesenen Nachbarn nie und niemals funktionieren. So lautet ein zentrales Argument jener, die in einer stärkeren Einbindung der Bürger üblen Populismus oder gar eine Gefahr für die Demokratie sehen. Nur: Es ist ein Totschlagargument.

Um eine Tradition entwickeln zu können, muss man irgendwann mit dem Ausbau beginnen. Der durchschnittliche Schweizer ist nicht intelligenter oder reflektierter als der durchschnittliche Österreicher. Klar: Es braucht seriöse Rahmenbedingungen – etwa eine Vorabprüfung durch den Verfassungsgerichtshof, ob ein Verstoß gegen Grund- oder Menschenrechte vorliegen würde. Und natürlich müssen die Bürger umfassend und möglichst neutral über Vor- und Nachteile einer Abstimmungsvorlage informiert werden. Das sind aber technische Fragen, die sich lösen lassen. Die Neos, die Türkis-Blau für eine Reform bräuchte, haben hier bereits gute Vorschläge vorgelegt.

In einer modernen Demokratie sollte man sich aber nie davor fürchten, die Meinung der Bürger zu hören. Wer das tut, stellt in Wahrheit die Demokratie an sich infrage. Das Wahlvolk nur einmal alle fünf Jahre bei Wahlen zu befragen ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist ein bevormundendes Verständnis von Politik der Marke vorgestern. (Günther Oswald, 30.11.2017)