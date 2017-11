Kroatiens Rechte profitiert vom Suizid des Kriegsverbrechers Praljak

Kroatien hat keine rechtlichen Möglichkeiten, gegen das Haager Urteil gegen sechs Kroaten vorzugehen

Zagreb/Mostar – Die Hand aufs Herz gelegt, standen die Männer am Mittwochabend in Mostar und blickten in die Kerzen, die zum Gedenken jenes Mannes aufgestellt waren, der sich im Gerichtssaal in Den Haag mit Gift selbst tötete. Slobodan Praljaks eigene Ikonisierung war offensichtlich geplant. Der spätere General und verurteilte Kriegsverbrecher hatte schließlich auch Theater studiert.

Der kroatische Analyst Davor Gjenero denkt, dass es sich bei dem Suizid um eine "lange geplante Operation" gehandelt habe. Unklar ist, durch wen Praljak an das Gift kam. "Er hat seinen Tod wie eine griechische Tragödie inszeniert", so Gjenero. "Die Konsequenzen für seine Feinde sind schlecht."

In Kroatien habe man zuletzt zunehmend verstanden, dass die Haltung zu Bosnien-Herzegowina zwischen 1993 und 1994 falsch gewesen sei, nun hätten aber die radikalen Rechten wieder mehr Zulauf. Die Polizei war bereits in Mostar am Mittwoch sehr präsent.

Der kroatische Premier Andrej Plenković sprach von einem ungerechten Urteil gegen die sechs militärisch oder politisch Verantwortlichen und kündigte politische und rechtliche Schritte an. Ein Gerichtssprecher zum STANDARD: "Die rechtlichen Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Worauf sich Herr Plenković bezieht und welche rechtlichen Schritte er gemeint hat, können wir leider nicht kommentieren."

Wenige rationalere Stimmen

In Kroatien waren nur wenige rationalere Stimmen zu hören. Etwa jene des ehemaligen Präsidenten Ivo Josipović, der meinte, dass es ihm leidtäte, dass mehr über Praljak gesprochen würde als über die Opfer. Die jetzige Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović beharrte hingegen, dass Kroatien kein "Aggressor" im Krieg in Bosnien-Herzegowina gewesen sei.

Gjenero befürchtet, dass nun nach dem Ende der Arbeit des Jugoslawien-Tribunals die politisch Verantwortlichen in der Region, gar keine Vergangenheitsbewältigung mehr machen wollen. Er vergleicht die Situation mit Deutschland in den 1950er-Jahren, als die Entnazifizierung als abgeschlossen bezeichnet wurde.

Eine, die trotzdem weiter machen will, ist die Menschenrechtlerin Nataša Kandić, die sich für eine Kommission aller Regierungen einsetzt, die Fakten über die Kriegsverbrechen darstellen soll. (Adelheid Wölfl, 30.11.2017)