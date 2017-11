1. Dezember: Wegweiser durch unser wundersames Universum

foto: s. fischer

Wegweiser durch unser wundersames Universum

Stefan Klein macht in "Das All und das Nichts" die schwer vorstellbaren Erkenntnisse der modernen Physik auf elegante und anschauliche Weise zugänglich

Auf den ersten Blick sieht dieser Band wie das perfekte Weihnachtsbuch aus: schneeweißer Hintergrund, die Schrift darauf in Dunkelgold, dazu glänzende Kugeln in verschiedener Größe wie von einem Christbaum. Doch man soll bekanntlich Bücher nicht nach ihrem Cover beurteilen, und tatsächlich hat Stefan Kleins neues Werk herzlich wenig mit Weihnachten am Hut.

Der erfolgreichste deutschsprachige Wissenschaftsautor der vergangenen Jahre, der mit Büchern wie "Die Glücksformel" lesenswerte Bestseller schrieb, beschäftigt sich in seinem neuesten Werk "Das All und das Nichts" mit den ganz großen Fragen der Wissenschaft und nimmt den Leser in zehn kurzen Kapiteln auf überaus spannende Entdeckungsreisen bis zum Rande unserer Vorstellungskraft mit – und noch darüber hinaus.

Klein, der selbst promovierter Physiker ist, führt in zehn Kapitel anschaulich vor Augen, was die größten Forscher in den vergangenen gut 100 Jahren unter anderem über das Wesen der Zeit, über die Größe und Gestalt unseres Universums, den Urknall, das Licht und das Verhalten seiner Teilchen herausgefunden haben. Und diese Erkenntnisse machen vor allem eines deutlich: Dass es tatsächlich, wie schon Hamlet vermutete, mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt.

Gleich zu Beginn seiner mit knapp 240 Seiten schlanken Essaysammlung, die auch eine gut getarnte Einführung in die Relativitätstheorie, die Quantenphysik und die Kosmologie darstellt, befasst sich Klein freilich mit der Schönheit und ihrem Verhältnis zu den Wissenschaften. Anders als Edgar Allan Poe, der neue wissenschaftliche Erkenntnisse quasi für Fressfeindinnen der Poesie hielt, singt Klein ein Loblied auf vermeintliche Entzauberung der Welt und des Universums. Denn die Forschung führte nur zu noch mehr Fragen und zeige uns eine Wirklichkeit, die viel verrückter und phantastischer ist, als wir sie uns vorstellen können.

Diese Versprechen löst Klein im doppelten Sinn ein: Er liefert mit seinem Buch, das nicht von ungefähr den Untertitel "Von der Schönheit des Universums" trägt, zum einen wunderbar anschauliche Beschreibungen dieser Unvorstellbarkeiten im ganz Kleinen (etwa des Higgs-Teilchens) und ganz Großen (wie der Ausdehnung des Universums). Zum anderen tut er dies in einem eleganten, fast schon poetischen Stil, der die Kluft zwischen den zwei Kulturen von Naturwissenschaften und Literatur mühelos überbrückt.

Auch wenn das weiß-güldene Cover von "Das All und das Nichts" ein wenig in die Irre führt: Als Buchgeschenk unterm Christbaum ist es – nicht nur für naturwissenschaftlich Vorgebildete – allemal hervorragend geeignet. (Klaus Taschwer, 1.12.2017)

Stefan Klein, "Das All und das Nichts. Von der Schönheit des Universums", €20,60 / 240 Seiten. S. Fischer, Frankfurt am Main 2017