"New York Times": Trump will Außenminister Tillerson feuern

CIA-Chef Mike Pompeo soll Rex Tillerson ablösen

Washington – US-Außenminister Rex Tillerson soll einem Medienbericht zufolge abgelöst werden. An seine Stelle solle in den kommenden Wochen CIA-Direktor Mike Pompeo rücken, berichtete die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf hochrangige Regierungsvertreter.

Der Nachrichtenagentur Reuters gegenüber sagte ein Mitglied der Regierung von Donald Trump, den Plan zur Ablöse Tillersons gebe es schon seit Wochen.

Laut "New York Times" soll der republikanische Senator Tom Cotton Pompeo an der Spitze des US-Auslandsgeheimdiensts nachfolgen. Unklar war offenbar noch, ob Trump die Regierungsumbildung bereits angeordnet hat. (red, APA, Reuters, 30.11.2017)