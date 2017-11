Dow Jones knackt Marke von 24.000 Punkten

Anleger decken sich mit US-Aktien ein

Frankfurt/New York – In der Hoffnung auf einen zusätzlichen Wachstumsschub haben sich am Donnerstag weitere Anleger mit US-Aktien eingedeckt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg um 0,5 Prozent und markierte mit 24.056 Punkten den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Genährt wurden die Spekulationen von den Bemühungen im Senat, eine Mehrheit für die geplanten Steuersenkungen zusammenzubekommen. "Die Zeichen stehen gut", sagte Brad McMillan, Chef-Anleger des Brokerhauses Commonwealth Financial. "Die Republikaner kommen voran und der Markt ist optimistisch, dass die Steuerreform kommt."

An der Wall Street zählten die Aktien von Kroger, die sich um fast 14 Prozent verteuerten, zu den größten Gewinnern. Das ist der höchste Kurssprung seit 25 Jahren. Die größte Supermarktkette der USA erhofft sich im laufenden Quartal ein Umsatzplus von 1,1 Prozent. Am "Black Friday" – dem für seine riesigen Rabatte bekannten Tag nach dem Thanksgiving-Fest – habe das Unternehmen so viel verkauft wie noch nie in der Firmengeschichte. (Reuters, 30.11.2017)