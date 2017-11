Aufregung um Sugardating-Börse in Österreich

Richtet sich gezielt an Studenten – Sugardaddys und Sugarmamas sollen laut Werbung Studium finanzieren

Wien – Mitten in der #MeToo-Debatte über sexuelle Belästigung hat eine umstrittene norwegische Dating-Börse in Österreich ihre Zelte aufgeschlagen. Die Plattform "Rich Meet Beautiful" wirbt auf ersten Plakaten in Wien damit, dass sich Studierende über einen Sugardaddy oder eine Sugarmama ihr Studium finanzieren können. Bereits in Frankreich und Belgien hatte es für die Kampagne Kritik gehagelt.

Paris sieht Aufruf zur Prostitution

Die Stadt Paris geht sogar juristisch gegen die "Sugardaddy"-Webseite vor. Die stellvertretende Bürgermeisterin Helene Bidard kündigte im Oktober rechtliche Schritte gegen den französischen Ableger des Portals an.

Die Betreiber hatten vor Pariser Universitäten um mittellose Studentinnen und Studenten geworben, um sie mit wohlhabenden älteren Männern und Frauen zu verkuppeln. Dahinter verberge sich ein Aufruf zur Prostitution, kritisierte Bidard.

Die Polizei beschlagnahmte in Paris den Werbewagen der Webseiten-Betreiber. Auch in Belgien nahmen die Behörden wegen des Verdachts der Anstiftung zur Prostitution Ermittlungen auf, die Polizei beschlagnahmte ebenfalls Werbeplakate.

Angeblich 7.000 Mitglieder in Österreich

Nach Frankreich, Belgien und Deutschland ist die Dating-Börse nun auch in Österreich angekommen. Erste Zeugen empörten sich am Donnerstag über die Werbeplakate in Wien. Das Unternehmen selbst beschreibt sich auf der Website als "Online-Sugar-Dating-Netzwerk für erwachsene Männer und Frauen ab 18 Jahren, die eine für beide Seiten zufriedenstellende Beziehung suchen".

Laut einer Aussendung von "Rich Meet Beautiful" vom Mittwoch haben sich seit dem Start der Kampagne am Montag bereits 7.000 österreichische Mitglieder angemeldet. "Wir wussten, dass dies das neue Dating in 2017 wird, aber ich muss gestehen, der Erfolg hat uns überrascht. Das Ziel sind 100.000 Mitglieder bis Ende 2017", sagte Sigurd Vedal, Geschäftsführer der Dating-Webseite. (APA, 30.11.2017)