Google schüttete mit Digitalinitiative bisher 73,5 Millionen Euro aus

Digital News Initiative: Davon 2,1 Millionen Euro für neun Projekte in Österreich

Wien – Google hat im Rahmen seiner Digital News Initiative (DNI) bisher 73,5 Millionen Euro ausgeschüttet, davon 2,1 Millionen in Österreich. Das gab das Unternehmen am Mittwochabend bekannt. Das Geld wird in Projekte investiert, die "ein neues Denken in der Praxis des digitalen Journalismus an den Tag legen", neue Geschäftsmodelle entwickeln oder die digitale Mediennutzung verändern.

In Österreich fördert Google neun Projekte, darunter einen "De-Escalation-Bot" des STANDARD, der das Niveau von Forendiskussionen automatisch steigern soll, und eine medienübergreifende Paywall der APA. (red, 30.11.2017)