John Cleese, Ringo Starr und Judas Priest kommen 2018 nach Wien

Monty-Python-Star, Ex-Beatle und Metal-Band bespielen die Stadthalle

Wien – John Cleese, markantes und berühmtes Mitglied der britischen Anarcho-Kulttruppe Monty Python, kommt am 13. Juni 2018 in die kleine Wiener Stadthalle F. "Last Time To See Me Before I Die" nennt sich die offenbar letzte Tournee des schwarzhumorigen Komikers, die einen "Mix seiner Klassiker und neuerer Werke" verspricht, wie es in der Aussendung des Veranstalters heißt.

Der Wahlkalifornier zeichnete im Laufe seiner Karriere für zahlreiche Drehbücher verantwortlich und ist abseits der Komikergruppe auch mit Filmen wie "Ein Fisch namens Wanda" oder der TV-Serie "Fawlty Towers" untrennbar verbunden. Erst vor wenigen Tagen endete eine zweimonatige US-Tour, im Vorjahr tingelte er mit Monty-Python-Partner Eric Idle durch Nordamerika. Für den Wien-Auftritt sind Karten bereits erhältlich.

Ex-Beatles-Drummer auf Europatour

Ringo Starr hat auf seiner Website für 2018 eine Europatournee angekündigt, die ihn am 20. Juni auch in die Wiener Stadthalle führen wird. Begleitet wird der Ex-Beatle von seiner "All Starr Band" mit u.a. Steve Lukather, Gregg Rolie und Neuzugang Graham Gouldman von 10cc. Ein Veranstalter ist noch nicht bekannt, ebenso wenig ein Vorverkaufsstart.

ringostarrvevo

Der Startschuss für die Tournee fällt am 5. Juni im Pariser L'Olympia, die bis dato 21 fixierten Termine führen die Gruppe quer durch den Kontinent bis nach Israel. Zum letzten Mal waren die Herren 2011 in Europa zu sehen. Ein Blick auf die Setlist des letzten Auftritts am 16. November dieses Jahres in Newark (New Jersey) verspricht auch für die kommenden Termine einiges an Beatles-Klassikern und Cover-Versionen von u.a. Toto, Santana und Carl Perkins.

"Metal-Gods" in der Stadthalle

Judas Priest bringen 2018 ein neues Album heraus und kommen auch nach Wien. Die "Metal-Gods" gastieren am 28. Juli in der Stadthalle, wie auf der Webseite der Veranstalter zu erfahren ist. Judas Priest zählen neben Iron Maiden zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern der sogenannten New Wave Of British Heavy Metal der 80er-Jahre.

Mit den Alben "British Steel" und "Painkiller" hat die Gruppe aus Birmingham Genre-Geschichte geschrieben. Mit "Turbo" war ihr auch der Mainstream-Durchbruch in Amerika gelungen. Eigentlich hatte man sich bereits mit einer Farewell-Tour verabschiedet, aber mit neuem Gitarristen Richie Faulkner (2011 eingestiegen) macht man nun doch weiter. Ein erster Teaser auf das im März erscheinende Album "Firepower" verspricht klassischen Priest-Sound. (APA, 30.11.2017)