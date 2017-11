Wintersportbetrieb am Semmering gefährdet

Die ukrainischen Betreiber sind nicht in der Lage den Skibetrieb zu starten. Das Land Niederösterreich will nun eingreifen

Semmering – Im Fall des wegen fehlender Genehmigungen gefährdeten Wintersportbetriebs am Semmering strebt das Land Niederösterreich jetzt eine Lösung an. Geplant sei, die Semmering-Hirschenkogel-Bergbahnen von den ukrainischen Betreibern zu pachten, bestätigte die niederösterreichische Wirtschaftsagentur Ecoplus einen "Kurier"-Bericht vom Donnerstag.

"Unser Ziel ist es, dass der Semmering möglichst rasch in die Wintersaison starten kann. Im Sinne der Betriebe und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gesamten Tourismusregion haben wir daher den Eigentümern der Semmering-Hirschenkogel-Bergbahnen ein Kooperationsangebot vorgelegt", erklärte der kaufmännische Ecoplus-Geschäftsführer Jochen Danninger. Man verhandle seit Wochen über einen langfristigen Pachtvertrag.

Neben den Mängeln an der Beschneiungsanlage und dem notwendigen Tausch des Tragseils der Gondelbahn würden auch Betriebsleiter fehlen. Die ukrainische Panhans-Holding-Group verfügt laut "Kurier" derzeit nicht über das nötige Personal, um den Skibetrieb aufzunehmen oder aufrechtzuerhalten. Als Frist für die Erfüllung der behördlichen Auflagen war der Donnerstag festgelegt. Zuständig seien die Seilbahnbehörde im Verkehrsministerium und aufgrund der Lage der Talstation das Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Auch die Sanierungsarbeiten im Grandhotel Panhans würden sich weiter verzögern.

Liftbetrieb rasch ins Laufen bringen

Wenn die Panhans Holding Group das Pachtangebot annehme, stehe die Ecoplus-Tochter NÖ-BBG (Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft) "Gewehr bei Fuß", um den Liftbetrieb rasch ins Laufen zu bringen, erklärte Danninger: "Wir würden als Pächter alle Hebel in Bewegung setzen, um möglichst rasch in die Wintersaison 2017/18 starten zu können." Wenn allerdings die Panhans Holding Group ihrer Verantwortung nachkomme und die behördlichen Auflagen fristgerecht erfülle, wäre das ebenfalls eine sehr positive Entwicklung.

Konkret gehe es bei dem Kooperationsangebot darum, den Betrieb der Semmering-Hirschenkogel Bergbahnen gemeinsam mit einem privaten Partner langfristig zu pachten. "Somit wäre es uns auch möglich, im Laufe der nächsten Jahre die notwendigen Investitionen – beispielsweise bei der Beschneiungsanlage – zu tätigen. Uns geht es um stabile Verhältnisse, eine langfristige Partnerschaft mit allen Tourismusbetrieben und eine positive Entwicklung des Standortes", erklärte NÖ-BBG-Geschäftsführer Markus Redl. Vor der Unterzeichnung eines Pachtvertrages müsse jedoch eine positive technische Überprüfung der Liftanlagen erfolgt sein.

Die NÖ-BBG betreibt im Bundesland Bergbahnen am Annaberg, am Hochkar, bei den Ötscherliften, in Mönichkirchen und in St. Corona am Wechsel. (APA, 30.11.2017)