AK-Präsident gegen Aufsichtsratsmodell bei Kassen

Für Rudolf Kaske würde damit die direkte Demokratie in den Sozialversicherungen abgeschafft werden – Ärzte warnen vor Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt

Wien – Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske hat sich am Donnerstag gegen die Pläne der schwarz-blauen Koalitionsverhandler zur Zusammenlegung von Sozialversicherungsträgern gewandt. Insbesondere die Aufweichung der Selbstverwaltung durch ein kolportiertes Aufsichtsratsmodell für die Gremien der Kassen lehnt Kaske ab.

Ein solches Modell würde massive Veränderungen bedeuten, sagte der AK-Präsident. "Spannend" findet er insbesondere, dass ÖVP und FPÖ zwar einerseits für den Ausbau der direkten Demokratie seien, auf der anderen Seite aber in den Sozialversicherungen die direkte Demokratie abschaffen wollten.

Den kolportierten Plänen zufolge wird in den Koalitionsverhandlungen überlegt, der Politik ein Mitspracherecht in den Gremien der Kassen zu sichern. Ähnlich wie beim Arbeitsmarktservice (AMS) könnte demnach über dem Vorstand ein Verwaltungsrat installiert werden, der drittelparitätisch besetzt wird. Neben Arbeitgebern und Arbeitnehmern würde auch die Bundesregierung einen Vertretern entsenden, wie beim AMS-Verwaltungsrat.

"Gefahr für das hohe Niveau"

Die Ärztekammer warnt vor einem Aus der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), wie es derzeit in den Koalitionsverhandlungen angedacht wird. Präsident Thomas Szekeres mahnte, dass eine Auflösung und damit einhergehend eine mögliche Reduktion der Mittel für die zehn AUVA-Anstalten "eine Gefahr für das hohe Niveau dieser Unfallkrankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen bedeuten könnte". Dies dürfe aber in keinem Fall geschehen, betonte Szekeres, denn alle AUVA-Einrichtungen seien für die akute Unfallversorgung sowie die langfristige Rehabilitation von Unfallopfern ein essenzieller Bestandteil des Gesundheitssystems.

Es müsse auch in Zukunft gewährleistet sein, "dass die Versorgung der Patienten auf gleich hohem Niveau bestehen bleibt und ihnen aus möglichen Veränderungen der Sozial- und Unfallversicherungslandschaft in Österreich keine Nachteile erwachsen". Jährlich werden in den zehn AUVA-Anstalten laut Ärztekammer fast 400.000 Unfallopfer versorgt. (APA, 30.11.2017)