-50% auf Taxifahrten an Adventsamstagen!

mytaxi, das freundliche und faire Taxi, wartet mit einer -50% Aktion für mytaxi-Fahrten an Adventsamstagen für Sie auf. Und am Freitag, den 8. Dezember zahlen Sie sogar um ganze 80% weniger! Damit mehr Geld fürs Schenken bleibt.

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Da ein Päckchen, dort ein Päckchen – mit Liebe und Sorgfalt ausgewählt füllen sich beim Xmas-Shoppen schnell die weihnachtlichen Einkaufstaschen. Damit Ihre Shoppingtour beschwingt endet, hat mytaxi ein vorweihnachtliches Geschenk für Sie parat: Wir schenken Ihnen den halben Fahrpreis auf Ihre Shopping-Tour.

… an allen Adventsamstagen

Ihre Xmas-Fahrt zum halben Preis können Sie sofort oder bis zu vier Tage im Voraus via App buchen und an folgenden Samstagen einlösen: 2., 9., 16., 23. Dezember. Und am Freitag, den 8. Dezember schenkt Ihnen mytaxi sogar 80% des Fahrpreises. Sie müssen lediglich die mytaxi-App kostenlos downloaden, sich registrieren und ein Zahlungsmittel hinterlegen. Alle Infos unter: www.mytaxi.com/xmasshopping

Bei jedem Trinkgeld klingelt es auch im Beutel des Weihnachtsmanns

Nicht nur die mytaxi Fahrer freuen sich über Trinkgeld. mytaxi spendet für jedes gegebene Trinkgeld einen Extra-Betrag an die Hilfsorganisation Rote Nasen und bringt damit Lachen für kranke Kinder ins Spital oder für alte Menschen ins Pflegeheim. Also: Trinkgeld bei App bezahlten Fahrten geben – und Gutes bewirken! Alle Infos unter: www.mytaxi.com/rotenasen