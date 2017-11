U5 fährt erst ab 2024 durch Wien, ab 2019 zweijährige U2-Teilsperre

Umbauarbeiten machen eine U2-Betriebseinstellung zwischen Schottentor und Karlsplatz nötig

Wien – Die Inbetriebnahme des Linienkreuzes U2/U5 verschiebt sich. Statt 2023 wird das erste Teilstück der U5 bis zum Frankhplatz bim Alten AKH nach aktuellem Stand erst 2024 fertig. Die Südverlängerung der U2 zum Matzleinsdorfer Platz geht demnach erst 2026 in Betrieb, teilte Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer am Donnerstag mit.

Sechs Monate Baustopp wegen Ratspräsidentschaft

Schuld daran ist auch die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr 2018. In diesen sechs Monaten gebe es einen Baustellenstopp an wichtigen Verkehrsadern in der Stadt, sagt Steinbauer. Davon werde auch der U2/U5-Ausbau tangiert. Außerdem hätten Detailplanungen nach der Einreichung aller Projektteile gezeigt, dass man eine etwas längere Bauzeit benötige.

grafik: apa

Sperre zwischen Schottentor und Karlsplatz

Für die Bauarbeiten versuchen die Wiener Linien die Auswirkungen auf den Verkehr und das Öffi-Netz gering zu halten. Ganz ohne geht es aber nicht: So muss die U2 ab Sommer 2019 zwischen Schottentor und Karlsplatz komplett gesperrt werden. In dieser Zeit wird die Trasse für den Betrieb der künftigen U5 vorbereitet, die dann zwischen Karlsplatz und Rathaus auf der bisherigen U2-Route fährt.

Das inkludiert auch die Errichtung von Bahnsteigtüren, die sich zum Ein- und Aussteigen öffnen, wenn ein Zug in der Station steht. Schließlich wird die U5 vollautomatisch, also ohne Fahrer, unterwegs sein.

Für die Betriebseinstellung sind keine speziellen Ersatzmaßnahmen geplant, die Straßenbahnlinien am Ring sollen aber verstärkt geführt werden. Außerdem könne die Station Volkstheater ohnehin auch mit der U3, der Karlsplatz mit der U1 und der U4 angefahren werden, hieß es. Ab Herbst 2021 soll die U2 wieder regulär bis zum Karlsplatz fahren, die Umstellung auf den U5-Betrieb erfolgt dann erst 2024.

Bauarbeiten starten im Herbst 2018

Nach den abgeschlossenen Planungen und zahlreichen Probebohrungen wird es im kommenden Jahr ernst mit dem U2/U5-Bau. Die Arbeiten starten im Herbst 2018 bei der künftigen U2-Endstelle Matzleinsdorfer Platz. Von dort gräbt man sich dann mit der Tunnelbohrmaschine unterirdisch Richtung Zentrum. So sollen die Auswirkungen im dicht verbauten Gebiet möglichst gering gehalten werden.

Die U2 erhält bekanntlich ab der Station Rathaus in Richtung Süden eine komplett neue Trasse. Sie fährt dann über die Neubaugasse (U3) und die Pilgramgasse (U4) bis zum Matzleinsdorfer Platz. Mit dem riesigen Tunnelbohrer werde man vom Startschacht bei der künftigen Endstelle aus bis in die Nähe der Neubaugasse vordringen können, erklärte Wiener-Linien-Chef Steinbauer.

Diese Bauweise habe den Vorteil, dass der Aushub – gerechnet wird mit rund 135.000 Tonnen – durch einen einzigen großen Schacht am Beginn der Triester Straße an die Oberfläche gelangen können. Dadurch bleiben zentrumsnahe Areale verschont.

Adaptierung der Haltestelle Pilgramgasse

Sehr wohl bemerken werden die Anrainer aber die Arbeiten für die jeweiligen Stationsaufgänge entlang der neuen Strecke. Und die Adaptierung der jetzigen U4-Haltestelle Pilgramgasse für die U2-Mitbenutzung bringt ab Februar 2019 eine rund einjährige Sperre dieser Station mit sich. Sprich: In der Pilgramgasse werden monatelang keine Züge halten.

Die Wiener Linien sprechen von Synergieeffekten bei der Wahl des Zeitraums. Denn in das Jahr 2019 – konkret in die Sommerferien – fällt auch die schon länger bekannte Renovierungssperre der U4 zwischen Längenfeldgasse und Karlsplatz, für die noch nicht näher bekannte Ersatzmaßnahmen angedacht sind.

Teilweise Umleitungen anderer Öffis nötig

Die Arbeiten für die neue U5, die die jetzige Strecke der U2 vom Karlsplatz bis zum Rathaus bedienen und auf einem neu gebauten Abschnitt vorerst bis zum Frankhplatz im 9. Bezirk fahren wird, starten dann 2019. Die U3, aber auch die wichtigen umliegenden Straßenbahnlinien entlang des Baukorridors, sollen durchgehend zur Verfügung stehen – wenn auch teilweise Umleitungen nötig sein werden.

Die U5 wird 2024, die U2-Verlängerung erst 2026 ihren Betrieb aufnehmen. Jene zwei Jahre, in denen die U2 noch nicht in den Süden fährt, wird sie sich übrigens den Abschnitt zwischen Rathaus und Karlsplatz mit der U5 teilen.

Starke Entlastung der U6 erwartet

Geschäftsführer Steinbauer betonte heute, dass das Großvorhaben sich – anders als bei Verlängerungen am Stadtrand – auf das gesamte U-Bahn-Netz auswirken werde: "Zu den derzeit zehn großen Umsteigeknoten kommen vier weitere dazu." Das bedeute weniger Umwegfahrten und eine gleichmäßigere Verteilung der Fahrgäste. "Allein für die U6 erwarten wir eine Entlastung von 20 bis 25 Prozent", prophezeite der Wiener-Linien-Chef. Auch die U1 und Teile der U3 würden vom neuen Linienkreuz profitieren.

Mit der ersten U2/U5-Ausbaustufe soll es übrigens nicht getan sein. In einer zweiten Phase soll die U5 dann über den Arne-Carlsson-Park und Michelbeuern/AKH (U6) bis zum Elterleinplatz im 17. Bezirk verlängert werden. Angepeilt ist 2026. Zwei Jahre später soll die U2 vom Matzleinsdorfer Platz weiter über die Gußriegelstraße bis zum Wienerberg fahren.

Alles freilich unter der Voraussetzung, dass man sich mit der aller Voraussicht nach schwarz-blauen Bundesregierung auf die Finanzierung einigt. Denn anders als für die erste Ausbaustufe ist hier die übliche 50:50-Kostenteilung zwischen Bund und Land noch nicht paktiert. (APA, 30.11.2017)