Die Angst vor dem Dönerverbot geht um

Phosphat, die Allzweckwaffe der Lebensmittelindustrie, kommt auch im Döner vor. Grüne und Sozialdemokraten im EU-Parlament finden das gar nicht gut

Wien – Die deutsche "Bild" ist alarmiert. "Dem Döner droht das Aus", titelt das Medium in seiner Online-Ausgabe. Hintergrund ist eine Allzweckwaffe der Lebensmittelindustrie, die Phosphate. Sie konservieren und säuern Fleisch-, Wurst- und Backwaren, stabilisieren und verdicken Milchprodukte und verhindern das Verklumpen von Puddingpulver, Fertigsuppen und Babybrei. Zu viele zugesetzte Phospate sind allerdings laut mehreren Studien der Gesundheit nicht zuträglich.

Nun schlägt laut "Bild" der Umweltausschuss des EU-Parlaments vor, den Einsatz von Phosphat in tiefgekühlten Spießen zu verbieten. Bisher wird Phosphat in tiefgefrorenen Döner-Spießen eingesetzt. Denn während in der entsprechenden EU-Verordnung die Zugabe bei frischem Fleisch erlaubt ist, ist jene bei Tiefkühlspießen nicht ausdrücklich geregelt.

Sorge um gesundheitliche Auswirkungen

Bei diesen sorgt Phosphat für einen besseren Zusammenhalt der verschiedenen Fleischbestandteile. Würde man ihn weglassen, würde das Fleisch vertrocknen und zerfallen. Die EU-Kommission wollte deshalb die Verwendung von Phosphat ausdrücklich auch für Gefrierspieße erlauben. Dagegen hat der Umweltausschuss auf Initiative von Sozialdemokraten und Grünen Einspruch erhoben. Begründung: "Ernstzunehmende Sorgen" wegen möglicher gesundheitlicher Auswirkungen, vor allem auf das Herz- und Kreislaufsystem.

Das Problem für die Dönerstandler: Fast alle Dönerspieße werden gefroren ausgeliefert. Laut "Bild" werden in der EU pro Tag 500 Tonnen Dönerfleisch verzehrt, 80 Prozent davon werden in Deutschland produziert. Dementsprechend betroffen reagiert der Interessenvertreter der deutschen Dönerproduzenten, Kenan Koyuncu, in der "Bild": "Sofern sich der Einspruch des Europäischen Parlaments durchsetzt, wäre dies das Todesurteil für die gesamte Dönerindustrie in der Europäischen Union."

Panikmache

Zitiert wird auch Renate Sommer, CDU-Gesundheitsexpertin im EU-Parlament. Sie ortet bei Grünen und Sozialdemokraten im EU-Parlament "Panikmache". Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit stufe die Aufnahme von bis zu 4.200 Milligramm Phosphat pro Tag als unbedenklich ein. Eine Portion Döner enthalte aber nur 134 Milligramm. Für die "Bild"-Redakteure lässt die Initiative aufgrund der Tatsache, dass noch 2014 der Zusatz von Phosphat in anderen Produkten vom EU-Parlament abgenickt wurde, nur einen Schluss zu: "Der Döner wird diskriminiert."

Bis zu einem Verbot wäre es allerdings ohnehin noch ein weiter Weg: Sozialdemokraten und Grüne haben von den 750 Sitzen im EU-Parlament gemeinsam nur 240, müssten also noch viel Überzeugungsarbeit leisten. (red, 30.11.2017)