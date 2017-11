Buwog-Prozess startet definitiv am 12. Dezember

Landesgericht Wien verschiebt Start der Verhandlung gegen Karl-Heinz Grasser & Co nicht

Wien – Das große Rätselraten hat ein Ende: Die Hauptverhandlung in der Causa Buwog/Terminal Tower gegen Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere 14 Angeklagte startet am 12. Dezember. Die Ungewissheit, die zuletzt geherrscht hat, ist damit beendet – das Unverständnis involvierter Anwälte allerdings nicht. Denn am 11. Dezember ab 14:30 Uhr behandelt der Oberste Gerichtshof (OGH) eine Rechtsfrage, die indirekt Auswirkungen auf die Richterzuständigkeit in der Causa Buwog hat. Dabei geht es um das Verfahren Villa Esmara, indem auch Buwog-Angeklagter Karl Petrikovics angeklagt ist. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Das Straflandesgericht geht allerdings laut einer aktuellen Aussendung davon aus, dass die Zuständigkeit von Buwog-Richterin Marion Hohenecker von der Entscheidung des OGH "unberührt" bliebe. Es werde somit am Termin 12. Dezember festgehalten.

Involvierte Buwog-Anwälte halten dieses Vorgehen für fragwürdig, die Justiz wolle den Termin auf Biegen und Brechen "retten", sagt einer von ihnen. Die Entscheidung des OGH werde so gleichsam "entwertet". (gra, 30.11.2017)