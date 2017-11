Buwog-Prozess startet definitiv am 12. Dezember

Landesgericht Wien verschiebt Start der Verhandlung gegen Karl-Heinz Grasser und Co nicht

Wien – Das große Rätselraten hat ein Ende: Die Hauptverhandlung in der Causa Buwog / Terminal Tower gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere 14 Angeklagte beginnt am 12. Dezember.

Die Ungewissheit, die zuletzt geherrscht hat, ist damit beendet – das Unverständnis involvierter Anwälte allerdings nicht. Denn am 11. Dezember ab 14.30 Uhr behandelt der Oberste Gerichtshof eine Rechtsfrage, die indirekt Auswirkungen auf die Richterzuständigkeit in der Causa Buwog hat. Dabei geht es um das Verfahren Villa Esmara, in dem auch Buwog-Angeklagter Karl Petrikovics angeklagt ist. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Das Straflandesgericht geht allerdings laut einer aktuellen Aussendung davon aus, dass die Zuständigkeit von Buwog-Richterin Marion Hohenecker von der Entscheidung des OGH "unberührt" bliebe. Es werde somit am 12. Dezember festgehalten.

Involvierte Buwog-Anwälte halten dieses Vorgehen für fragwürdig, die Justiz wolle den Termin auf Biegen und Brechen "retten", sagt einer von ihnen. Die Entscheidung des OGH werde so gleichsam "entwertet". (gra, 30.11.2017)