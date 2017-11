Keine Jobgarantie mehr für Peter Stöger in Köln

Für den Kölner Coach geht es gegen Schalke offensichtlich um den Job – FC-Geschäftsführer Wehrle: "Müssen jedes Spiel als Endspiel ansehen"

Köln – Für Peter Stöger geht es am Samstag bei Schalke 04 (18.30 Uhr, Sky) offensichtlich um den Trainerjob beim deutschen Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln. Geschäftsführer Alexander Wehrle verweigerte im Interview mit dem "Kölner Stadt Anzeiger" eine Jobgarantie für Stöger, der einen Rücktritt ausschließt.

"Wir schauen von Spiel zu Spiel"

"Über so etwas rede ich doch nicht schon vorher. In der derzeitigen Lage ist klar: Wir schauen von Spiel zu Spiel. Ich wünsche mir, dass wir auf Schalke erfolgreich sind", sagte Wehrle, betonte aber, dass er zu Stöger "ein sehr offenes und vertrauensvolles Verhältnis" habe.

Obwohl Köln nach 13 Spielen erst zwei Punkte hat und abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt, glaubt Wehrle an eine Wende: "Wir müssen jedes Spiel als Endspiel ansehen. Ich wehre mich dagegen, in Lethargie zu fallen und eine Saison abzuhaken, in der noch 21 Partien zu spielen sind. Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir alles dafür tun, das schier Unmögliche möglich zu machen."

Interesse an Horst Heldt

Wehrle bestätigte auch, dass der FC an einer Verpflichtung von Horst Heldt interessiert ist, der Jörg Schmadtke als Sportchef nachfolgen soll. "Wir haben ein Gespräch mit Horst Heldt geführt, und es war für beide Seiten ein sehr positives. Wir warten jetzt ab und geben nicht so schnell auf", so Wehrle. Er sehe durchaus Chancen, obwohl Hannovers Präsident Martin Kind und Aufsichtsratschef Gerhard Schröder den Kölnern eine Absage erteilt haben.

Zu Wochenbeginn hatte die Kölner Vereinsführung Stöger bis zum Schalke-Match das Vertrauen ausgesprochen. "Wir gehen das Spiel gegen Schalke seriös an. Wir wollen am Samstag versuchen, für eine Überraschung zu sorgen", erklärte Stöger auf der Vereinswebsite.

Rose dementiert Nachfolgegerüchte

Neben dem am Mittwoch öffentlich gewordenen Vertrauensbruch zwischen Stöger und Fitnesscoach Benjamin Kugel, der für Spannungen im Trainerstab gesorgt hatte, kamen auch Gerüchte auf, wonach Red-Bull-Salzburg-Coach Marco Rose, einst selbst Bundesliga-Profi bei Mainz, Kandidat auf die Stöger-Nachfolge sein soll. Das berichteten zumindest Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

GUTE NACHRICHTEN | Unser Trainer Marco Rose hat euch eine exklusive Meldung zu verkünden! ⚽️ 👏 #WirSindTeam #RBS pic.twitter.com/WfEjM7a9cl — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 29, 2017

Rose dementierte allerdings noch am Mittwoch auf der Pressekonferenz nach der Parteie gegen Mattersburg. Auf die Frage, ob er einen Absprung auch für den Fall ausschließen könne, dass tatsächlich ein Kölner Angebot kommt, antwortete Rose: Es gebe für ihn keinen Grund, darüber nachzudenken, "in irgendeiner Form den Verein zu wechseln". (sid, red, 30.11.2017)