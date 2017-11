Achtung: Rückruf von Toni’s Freilandeiern

Kunden können die betroffenen Artikel in den entsprechenden Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassazettel rückerstattet. (red, 30.11.2017)

Rückfragen und Kontakt:

Toni’s Freilandeier

Glein 14 / A-8720 Knittelfeld

www.tonis.at

Montag bis Freitag von 8:00-16:30 Uhr

erreichbar unter: +43 3512 85725 oder office@tonis.at

Weitere Informationen:

Salmonellen sind Bakterien, deren Übertragung hauptsächlich durch den Verzehr roher oder ungenügend erhitzter Lebensmittel tierischen Ursprungs erfolgt. Eine Kreuzkontamination von möglichen Salmonellenträgern auf andere rohe oder ungekochte Lebensmittel, muss im Besonderen beachtet werden. In diesem Bezug werden Konsumenten zum sorgfältigen Umgang mit Lebensmitteln in der Küche aufgerufen. Rohe Eier am besten im Kühlschrank, getrennt von anderen Lebensmitteln lagern, um Übertragungen von Mikroorganismen auf andere Lebensmittel zu vermeiden. Salmonellen befinden sich hauptsächlich auf der Eischale. Daher wird eine Reinigung von Händen, Arbeitsgeräten und Arbeitsflächen nach der Verwendung von Eiern empfohlen. Besonders gefährdet sind neben älteren Menschen, vor allem Kleinkinder, Schwangere und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

