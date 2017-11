Dorotheum übernimmt Pfandleihegeschäft von Unicredit

Laut Unicredit wird das Dorotheum damit größter Anbieter Europas

Wien/Mailand – Das Dorotheum übernimmt das Pfandleihegeschäft der italienischen Großbank Unicredit. Bei Abschluss des Geschäfts, der Mitte 2018 zu erwarten ist, sind 141 Millionen Euro fällig, nach drei Jahren ist eine Nachzahlung von zehn Millionen Euro möglich, teilte die Unicredit am Donnerstag mit. Sie erwartet sich daraus einen Gewinnbeitrag von 100 Millionen Euro und vier Basispunkte mehr Eigenkapital (CET 1).

Das Dorotheum wird demnach eine neue Finanzgesellschaft aufstellen, in die das Pfandleihegeschäft der Unicredit eingebracht wird. Ziel sei die Expansion nach ganz Italien. Damit werde das Dorotheum der größte Anbieter in Europa, heißt es in der Aussendung der Unicredit. (APA, 30.11.2017)