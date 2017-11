Werdenigg sagt bei Staatsanwaltschaft zu Missbrauchsfällen aus

Am 5.12. wolle sie im Landeskriminalamt Tirol alle Fragen zu ihren Missbrauchsvorwürfen beantworten, sagt die Ex-Skirennläuferin

Wien – Nikola Werdenigg hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie nach ihren Missbrauchsvorwürfen nun Anfang Dezember am Landeskriminalamt Tirol aussagen wird. "Wer, was, wann, wie & wo beantworte ich am 5.12. der Staatsanwaltschaft", schrieb die frühere Skirennläuferin auf Twitter.

Werdenigg (geborene Spieß) hatte vor eineinhalb Wochen im STANDARD schwere Vorwürfe gegen einen ehemaligen Mannschaftskollegen und den österreichischen Skiverband (ÖSV) erhoben. Die Olympia-Abfahrtsvierte von 1976 erzählte von weitverbreiteter sexualisierter Gewalt im österreichischen Skisport der Siebzigerjahre. Als Täter erwähnte sie "Trainer, Betreuer, Kollegen und Serviceleute". Sie selbst sei als 16-Jährige von einem Teamkollegen vergewaltigt worden.

Auf Facebook schrieb Werdenigg am Mittwoch, dass "meine Zeugeneinvernahme, im Zusammenhang mit den von mir angesprochenen Fällen sexualisierter Gewalt" durch das Landeskriminalamt Tirol stattfinden werde. "Ich vertraue auf die österreichische Rechtsstaatlichkeit, als eine der wichtigsten Forderungen an ein politisches Gemeinwesen."

In diesem Sinn werde sie alle Fragen mit höchster Sorgfalt beantworten. "Alle weiteren Nachfragen nach Namensnennung und Zusammenhängen sind somit obsolet!" ÖSV-Präsident Peter Schröcknsadel hatte Werdenigg aufgefordert, Namen zu nennen, weil sie auch von einem ihr bekannten Missbrauchs-Fall aus dem Jahr 2005 sprach, von dem die ÖSV-Führung gewusst haben soll.

"Wie bereits mehrfach in den Medien betont, lag mir nicht daran, Täter öffentlich an den Pranger zu stellen, sondern ein System offenzulegen, um sicherzustellen, dass in Zukunft mit diesem Thema sensibler umgegangen wird. Die betroffenen Personen wissen von ihren Taten und müssen mit diesen umgehen, auch wenn sie heute möglicherweise strafrechtlich nicht mehr belangt werden können", schreibt Werdenigg.

Auf Twitter ergänzte die ehemalige Rennläuferin: "Und wer bis jetzt meine Distanz goutiert hat. Jetzt ist Schluß. Ich habe einen ordentlichen Grant: Der Heimleiter und Erzieher aus der damaligen Zeit durfte unter dem Deckmantel von Stillschweige-Allianzen von Kirche, Sport- und Parteipolitik weiterhin Kinder missbrauchen?"

Der scheidende Sport – und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hätte sich nach dem Outing von Werdenigg etwas mehr Sensibilität vom Österreichischen Skiverband gewünscht, sagte er am Mittwoch in der "ZIB 2" in ORF 2 auf die Frage nach dem Verhalten des ÖSV in dieser Causa.

orf Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) im ZiB2-Interview zu Eurofighter, ab Minute 5:50 spricht er zu den Missbrauchsfällen.

"Was wichtig ist, wenn jemand sich outet, wenn jemand diesen Schritt wagt, der eine persönliche Belastung ist, wenn man betroffen ist, hier an die Öffentlichkeit zu gehen, dann erwarte ich mir schon auch eine gewisse Sensibilität im Umgang mit dem Betroffenen. Ich glaube, es ist nicht angebracht, hier Ultimaten zu setzen, sondern wirklich sensibel mit allen Betroffenen an der Aufklärung mitzuarbeiten." (APA, red, 30.11.2017)