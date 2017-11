Neuschnee verhinderte einen Start

Lake Louise – Das für den heutigen Mittwoch geplante zweite Training der alpinen Skidamen in Lake Louise (CAN) für die Abfahrten am Freitag und Samstag ist abgesagt worden. Wegen Neuschnees und erforderlicher Pistenarbeiten war die Startzeit erst um eine halbe Stunde auf 20.30 Uhr (MEZ) verlegt worden, aufgrund der Verhältnisse war die Durchführung des Zeitlaufes aber nicht möglich. (APA, 29.11.2017)