Die coolsten Barkeeper Wiens

foto: christian benesch

Josefin Karl (23), Hammond Bar

STANDARD: Welchen Cocktail muss man bei Ihnen trinken?

Karl: Die Herznote. Ein Cocktail mit in Rum eingelegter Ananas, Pommeau de Normandie, Limette und Ylang-Ylang-Öl.

STANDARD: Was ist die nervigste Frage, die man Ihnen stellen kann?

Karl: Ob ich nach der Arbeit schon etwas vorhabe. Das kommt leider sehr häufig vor.

STANDARD: Was halten Sie von Uniformierungen in der Bar?

Karl: Prinzipiell bin ich ein Fan von Uniformierungen, wenn sie zur Bar passen. In der letzten Bar, in der ich gearbeitet habe, musste ich Hotpants und Overknees tragen.

Hammond Bar

Taborstraße 33

1020 Wien