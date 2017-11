Kronzeuge Zarrab wird türkischem Staatschef Erdoğan gefährlich

Der Hauptangeklagte im Iran-Türkei-Prozess bekannte sich vorab schuldig. Die US-Justiz geht von einer Mittäterschaft Ankaras aus

New York / Ankara – Viereinhalb Millionen Dollar sind eine Menge Geld, und wer sie zu Hause in bar aufbewahrt, muss sich etwas einfallen lassen. Süleyman Arslan, der ehemalige Direktor der staatlichen türkischen Halk-Bank, entschied sich für Schuhkartons, versteckt im Bibliothekszimmer seines Istanbuler Hauses. Dort fand die türkische Polizei auch die Dollarscheine, als sie an einem Dezembermorgen 2013 losschlug.

Bei Barış Güler war es etwas weniger elegant. Der Sohn des damaligen Innenministers hatte seine insgesamt 750.000 Dollar in verschiedenen Währungen im Schlafzimmer gebunkert, praktischerweise gleich mit einer Geldzählmaschine. Auch die stellte die Polizei an jenem Morgen sicher. Die Türkei wachte mit dem bisher größten Korruptionsskandal ihrer neueren Geschichte auf.

Woher genau all dieses Geld kam, wird nun Reza Zarrab den Geschworenen in einem Gerichtssaal in New York erklären. Der türkisch-iranische Goldhändler ist im Handumdrehen vom Hauptangeklagten zum Kronzeugen in einem außenpolitisch brisanten Prozess geworden. Der 34-jährige Lebemann Zarrab, so wurde am Dienstag in New York bekannt, hatte sich vor Prozessbeginn bei einer geschlossenen Anhörung Ende Oktober für schuldig in allen Anklagepunkten bekannt. Die USA klagen ihn wegen Umgehung von Iran-Sanktionen und betrügerischer Nutzung US-amerikanischer Banken an.

Allein zwischen Dezember 2012 und Oktober 2013 sollen Zarrab und seine Gehilfen für den Iran mehr als 900 Millionen Dollar durch das Finanzsystem der USA geleitet haben. "Hochrangige Regierungsvertreter im Iran und in der Türkei waren an diesem Schema beteiligt und schützten es", hieß es in der Anklageschrift vom vergangenen September. Am Mittwoch sollte Zarrab erstmals öffentlich vor Gericht in New York aussagen.

Erdoğan offenbar belastet

Der heutige türkische Staatschef Tayyip Erdoğan hatte Zarrab in Schutz genommen und die Dollars in den Schuhkartons des Bankers Arslan als "Spenden" bezeichnet, die für wohltätige Zwecke gesammelt worden seien. Doch Zarrab, der nun mit der US-Justiz kooperiert, um sein Strafmaß zu verringern, soll auch den türkischen Präsidenten selbst belasten. Erdoğan habe von der Konstruktion zur Umgehung der Finanzsanktionen gewusst, so gab Zarrab angeblich bereits zu Protokoll. Zarrab ist der Sohn eines in die Türkei ausgewanderten iranischen Geschäftsmanns und war im März 2016 während eines Urlaubs in den USA verhaftet worden.

Das Anwälteteam des ebenfalls in den USA festgenommenen und nun allein angeklagten Vizedirektors der Halk-Bank, Mehmet Hakan Atilla, änderte angesichts der neuen Rolle Zarrabs als wichtigster Zeuge die Verteidigungslinie. Sowohl Atillas Vorgesetzter, der damalige Bankchef Arslan, als auch Wirtschaftsminister Zafer Çağlayan hätten hohe Schmiergeldsummen von Zarrab genommen, gaben die Anwälte nun an. Der Prozess in New York begann am Dienstag.

Präsident in Erklärungsnot

Erdoğan selbst sieht sich auch in einer anderen Finanzaffäre unter Druck gesetzt. Der türkische Präsident hatte seinen Rücktritt angekündigt, sollte der Vorsitzende der Oppositionspartei CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, die Behauptung belegen können, er, Erdoğan, habe Millionen von Dollar auf einem Konto im Ausland. Sei Kılıçdaroğlu nicht dazu in der Lage, solle der Oppositionschef zurücktreten.

Die Rücktrittsfrage zu erheben ist bereits ein Ritual im Verhältnis der beiden Politiker, die einander verachten. Kılıçdaroğlu präsentierte am Dienstag tatsächlich Dokumente. Allerdings benennen sie nicht Erdoğan selbst, sondern Sohn, Schwager und Bruder, die an eine Offshore-Firma auf der Insel Isle of Man Ende 2011 insgesamt 15 Millionen Dollar überwiesen hatten. Kılıçdaroğlu solle seine Dokumente der Justiz zur Überprüfung geben, empfahl Erdoğan am Mittwoch. (Markus Bernath, 30.11.2017)