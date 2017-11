US-Moderator Lauer nach Belästigungsvorwürfen entlassen

Das Verhalten verstoße klar gegen die Gepflogenheiten des Unternehmens, erklärt NBC

Washington – Der prominente NBC-Moderator Matt Lauer (59) muss nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung seinen Hut nehmen. Am Mittwoch entließ der Sender den Gastgeber der "Today"-Show" im Frühstücksfernsehen.

Die Führung teilte die Personalentscheidung in einer Rund-E-Mail den Beschäftigten mit. Erst in der vergangenen Woche hatte sich der Sender CBS von seinem Moderator Charlie Rose wegen ähnlicher Vorwürfe getrennt.

Vermutlich kein Einzelfall

"Am Montagabend erhielten wir eine detaillierte Beschwerde einer Kollegin über unangemessenes sexuelles Verhalten Matt Lauers am Arbeitsplatz", heißt es in dem von Senderchef Andy Lack verfassten Schreiben. Das Verhalten sei ein klarer Verstoß gegen die Gepflogenheiten des Unternehmens. Es sei davon auszugehen, dass dies kein Einzelfall war. Lauer hatte in den vergangenen Jahrzehnten das Frühstücksfernsehen in den USA maßgeblich mitgeprägt.

US-Präsident Donald Trump, der den liberal eingestellten Sender NBC seit langer Zeit als Produzent von "Fake News" bezeichnet, forderte das Unternehmen auf, Untersuchungen gegen weitere führende Mitarbeiter einzuleiten. "Nehmt Andy Lacks Vergangenheit unter die Lupe", schrieb Trump unter anderem mit Bezug auf den Senderchef. Der Präsident hatte als Showmaster bei NBC gearbeitet. (APA, 29.11.2017)