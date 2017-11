TV- und Radiotipps für Donnerstag, 30. November

Am Schauplatz über Geisterorte, Im Kontext und Talk im Hangar 7 über den gefährdeten Sozialstaat, Top of the Lake – Das verkaufte Paradies

19.40 REPORTAGE

Re: Fit für die Firma Ein Anbieter von Gesundheitsleistungen veranstaltet einen weltweiten Wettkampf für Mitarbeiter. Bis 20.15, Arte

21.05 DISKUSSION

Politik live: Was kommt, wenn Türkis-Blau kommt? Darüber diskutieren Ingrid Thurnher und Andreas Koller (stv. Chefredakteur Salzburger Nachrichten) mit Andreas Khol (ehem. Nationalratspräsident, ÖVP) , Peter Westenthaler (ehem. Klubobmann der FPÖ), Eva Zeglovits (Meinungsforscherin Ifes), Thomas Hofer (Politikberater) und Julia Ortner (freie Journalistin). Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Geisterorte Viele österreichische Dörfer gleichen inzwischen Geisterorten. Die Jungen sind bei der Arbeit in der großen Stadt. Die Alten bleiben in ihren Häusern, weil auch der letzte Greißler schon vor Jahrzehnten geschlossen hat. Doris Plank hat sich umgesehen. Bis 22.00, ORF 2

21.15 REPORTAGE

Im Kontext – Die Reportage: SOS Sozialstaat – Ist er noch zu retten? Über Industrie 4.0, Digitalisierung/Robotik und bedingungsloses Grundeinkommen, das sich in Finnland bereits in einer Testphase befindet. Auch Talk im Hangar-7 um 22.15 Uhr befasst sich mit dem Thema. Bis 22.15, Servus TV

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Die Verschollenen des Zypernkonflikts Ein Filmteam begleitet die Griechin Irina auf den Spuren ihrer Vergangenheit zu ihrem ehema ligen Zuhause. Als junge Frau musste sie ihre Heimat verlassen, als die türkischen Soldaten einmarschierten.

Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Sozialstaat unter Druck – Zerstören Flüchtlinge das System Gäste bei Michael Fleischhacker: Udo Landbauer (FPÖ), Christoph Butterwegge (Armutsforscher), Andreas Tögel (Kaufmann). Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Kurs auf Schwarz-Rot

Ob die große Koalition Angela Merkels

letzte Hoffnung ist, diskutieren Gäste. Bis 23.15, ZDF

22.25 DISKUSSION

Inside Brüssel Die schockierende Wahrheit über Sklavenmärkte in Libyen und die Eurokrise: Darüber diskutiert Peter Fritz im Europäischen Parlament in Brüssel mit den EU-Abgeordneten Ska Keller (Die Grünen, Deutschland) und Barbara Kappel (FPÖ), Florence Autret (La Tribune) und Stefan Lehne (Carnegie Europe). Bis 23.15, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Zwischen Egotrip und Rebellion – Ein Blick in die Welt der Jungen "Um glücklich zu werden, vernetzen sie sich über wertkonservative Verbindungen, investieren all ihre Zeit in erfolgversprechende Start-ups oder praktizieren Spiritualität abseits ihrer Herkunftsreligion." Noch mehr Pauschalurteile über "die Jugend von

heute", als der ORF hier auspackt, geht fast nicht. Bei Gregor Stuhlpfarrer kommen Jugendliche und Jugendforscher zu Wort. Bis 23.20, ORF 2

23.10 SERIE

Top of the Lake – Das verkaufte Paradies Jane Campion hat sich mit dieser schiach-schönen Kriminalgeschichte in der neuseeländischen Weite sehr weit hinaus gelehnt und gewonnen. Elisabeth Moss sucht das verschwundene Mädchen Tui, Holly Hunter hilft ihr als standhafte Eso-Tante. Serienhöhepunkt des Jahres 2013. In einer Woche reicht Arte die zweite Staffel China Girl nach, wieder mit Moss, neu mit dabei Nicole Kidman und Gwendoline Christie und um nichts schwächer. Bis 4.05, Arte

foto: see-saw films

23.15 DISKUSSION

Dialogforum: Der Auftrag – Bildung Klaus Unterbergers Gäste: Hartmut Rosa (Autor von Resonanz – eine So ziologie der Weltbeziehung), Konrad Paul Liessmann (Philosoph und Autor von Bildung als Provokation), Katharine Sarikakis (Universität Wien), Volker Grassmuck (Mediensoziologe), Willi Mernyi (ÖGB) und Irina Oberguggenberger (ORF). Bis 0.15, ORF 3

23.20 TALK

Stöckl Gäste: Mensur Suljovi (Champions-League-Sieger im Darts), Michael Niavarani (Kabarettist und Autor), Sky du Mont (Schauspieler) und Jasmin Haider-Stadler (Whisky-Destillateurin). Bis 0.20, ORF 2