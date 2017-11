Schelling als Eurogruppenchef wohl aus dem Rennen

Ein Sozialdemokrat soll die Eurogruppe leiten. Damit sinken Schellings Chancen, Finanzminister zu bleiben

Lange wurde über einen Top-Job für Hans Jörg Schelling auf EU-Ebene spekuliert. Der Finanzminister soll den Vorsitz der Eurogruppe übernehmen, den bisher der Niederländer Jeroen Dijsselbloem ausübt. Die Europäische Volkspartei – die stärkste Gruppe in der Währungsunion – habe den Österreicher nominiert, hieß es kürzlich im Handelsblatt.

Doch daraus dürfte nichts werden. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn erklärte am Mittwoch im Gespräch mit österreichischen Journalisten, die EVP verzichte auf den Spitzenposten. Hahn stützt damit jene These, wonach die Konservativen bereits in zu vielen wichtigen EU-Positionen seien. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und Parlamentspräsident Antonio Tajani gehören der EVP an.

Balance angestrebt

Hier müsse man auf eine "gewisse Balance" achten, um auf europäische Ebene etwas zu erreichen, sagte Hahn mit Verweis auf Mehrheiten und Allianzen im Parlament. Er rechnet auch nicht damit, dass Dijsselbloem um ein halbes Jahr verlängert wird, wie zuletzt kolportiert wurde.

Wahrscheinlicher wird nun ein Eurogruppenchef aus dem Lager der Sozialdemokraten gewählt, eine Entscheidung soll am kommenden Montag fallen. Hoch im Kurs steht da der slowakische Finanzminister Peter Kažimír.

Die Nicht-Berufung von Schelling könnte innenpolitische Konsequenzen haben. Der Eurogruppenvorsitz wäre ein gewichtiges Argument, ihn als Finanzminister zu halten. Steht der Spitzenjob auf Europaebene nicht mehr zur Debatte, soll ÖVP-Chef Sebastian Kurz andere Kandidaten favorisieren. Immer wieder genannt wird dabei u.a. der frühere Rechnungshofchef Josef Moser. (red, 29.11.2017)