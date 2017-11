Kurz-Tweet zu Bildung voller Rechtschreibfehler amüsiert Netz

Account des ÖVP-Obmanns löschte fehlergespickten Tweet nach Häme in sozialen Medien

Auf dem Twitter-Account von ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ist ein peinlicher Fauxpas passiert: Ausgerechnet in einem Tweet, in dem bemängelt wurde, dass "Kinder nach der Volksschule nicht sinnerfassend lesen können", passierten zahlreiche Rechtschreibfehler. So schrieb der Kurz’sche Account: "Haben klares Bekenntis (sic!) zum (sic!) differenziertem (sic!) & leistungsförderndem (sic!) Schulsystem".

Müssen die Eltern von @sebastiankurz jetzt zum Gespräch?

Muss der Deutschlehrer von #Kurz jetzt sein Gehalt zurückzahlen?



Fragen über Fragen …. pic.twitter.com/Us4SapjhjS — Sonja M. Lauterbach (@SolautSonja) November 29, 2017

Die Reaktionen der Nutzer ließen nicht lange auf sich warten. Eine Twitter-Userin fragte etwa, ob "die Eltern von Sebastian Kurz jetzt zum Gespräch müssen" oder – in Anspielung auf die türkis-blauen Pläne – ob "der Deutschlehrer von Kurz jetzt sein Gehalt zurückzahlen" müsse. "Zeit im Bild 2"-Moderator Armin Wolf sprach davon, dass der Tweet "aber doch ziemlich lustig" sei – "ich vermute ungewollt." Der Tweet wurde von Wolf wieder gelöscht, nachdem auch der Tweet von Kurz entfernt worden war.

Österreich: Künftiger Kanzler Sebastian Kurz belegt, dass es bei Bildungs-"Grundkompetenzen" bis in höchste Kreise hapert. (Tweet inzwischen gelöscht) https://t.co/tN1O1qAcVI — Oliver Das Gupta (@oliverdasgupta) November 29, 2017

Eine korrigierte Neufassung wurde nach Mitternacht abgeschickt. Minister und Regierungschefs fallen weltweit immer wieder mit fehlerhaften Tweets auf. Donald Trump sorgte etwa mit seinem "Covfefe"-Tweet für Erstaunen. Legendär ist auch ein Facebook-Beitrag des damaligen Bundeskanzlers Werner Faymann (SPÖ), der nahezu wortgleich einen Text aus der Süddeutschen Zeitung mit dem Foto eines Reinigungssets kombinierte. (red, 29.11.2017)