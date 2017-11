Schwerer Trainingssturz von Skispringer Thomas Diethart

Vierschanzentourneesieger der Saison 2013/14 erlitt in Ramsau multiple Verletzungen – Zustand als nicht besorgniserregend eingestuft

ÖSV-Springer Thomas Diethart kam am Mittwoch im Rahmen einer Trainingseinheit im Ramsau am Dachstein schwer zu Sturz. Der Vierschanzentourneesieger der Saison 2013/14 bleibt damit vom Pech verfolgt. Diethart verlor kurz nach dem Absprung die Kontrolle über sein Flugsystem und krachte auf den Vorbau.

Auf der Intensivstation

Der Sturz passierte im Rahmen des ersten Schnee-Vorbereitungskurses der ÖSV CoC- und Fis – Cup Mannschaften. Diethart war nach dem Sturz kurz ohne Bewusstsein und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Diakonissenkrankenhaus Schladming eingeliefert. Der Niederösterreicher wird dort auf der Intensivstation überwacht.

Zahlreiche Verletzungen

Sein Zustand gilt aber als nicht besorgniserregend. Eine erste Untersuchung inklusive Computer-Tomographie zeigte eine schwere Gehirnerschütterung mit leichter Einblutung im Gehirn. Weiters erlitt der 25-jährige eine Lungenquetschung, starke Abschürfungen und eine Rißquetschwunde im Gesicht. Konchenbrüche wurde keine festgestellt. Diethart ist kontaktfähig, wird aber bis mindestens morgen in intensiver Beobachtung bleiben.

Schwerer Sturz 2016

Bereits im Februar 2016 war der gebürtige Tullner beim Continental-Cup-Springen im deutschen Brotterode schwer gestürzt. Dabei erlitt er schwere Gesichtsverletzungen sowie Prellungen an der Wirbelsäule, an der Lunge und an der Niere.

Silber in Sotschi

Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 holte er im Teambewerb zusammen mit Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer und Michael Hayböck Silber. Auf der Normalschanze flog er als Vierter knapp an den Medaillen vorbei. (red, 29.11.2017)