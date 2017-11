"Guardian"-Journalist steckt hinter falschem Haneke-Twitter-Account

Beichtete es dem österreichischen Oscarpreisträger persönlich nach Interview

Wien – Vor einigen Jahren sorgte ein Twitter-Account, der Oscarpreisträger Michael Haneke parodierte, für einiges Aufsehen im Netz: Der vermeintliche Regisseur parlierte hier in jugendlichem Englisch über seine "stinkende Katze" und den Preisregen für seine Filme. Nun hat sich der Urheber des zuletzt nicht wirklich aktiven Accounts geoutet: es ist "Guardian"-Journalist Benjamin Lee.

So yeah @michael_haneke just met Michael Haneke pic.twitter.com/ORay1gth1z — Benjamin Lee (@benfraserlee) 10. September 2017

Er bezeichnete die Parodie in einem Artikel für die britische Tageszeitung als "liebevolle Hommage". Ans Licht gekommen ist die ganze Sache, als er mit Haneke über dessen neuen Film "Happy End" gesprochen hat. Am Ende des Interviews habe er dann ein Geständnis abgelegt. Haneke habe daraufhin herzhaft gelacht und ihm gratuliert. "Ich habe viel darüber gelacht. Ich fand es sehr clever", zitiert Lee den Regisseur. Und so findet sich im Twitter-Feed des "falschen" Michael Haneke nun ein Foto des Regisseurs mit Lee, seinem parodistischen Alter Ego. (APA, 29.11.2017)