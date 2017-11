Donald Trump retweetet Videos von Account britischer Rechtsextremer

Aufnahmen sollen nach Angaben der Verfasser Gewalttaten von Islamisten zeigen, darunter auch einen Mord

Washington – US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch auf Videos weitergegeben, die von einem Account der britischen rechtsradikalen Partei "Britain First" stammen. Diese ist eine Splittergruppe der ebenfalls rechtsradikalen British National Party BNP. Die Videos zeigen Gewalttaten mutmaßlicher Islamisten, eines davon zeigt offenkundig den Mord an einem jungen Mann, den Mitglieder der islamistischen Miliz "Islamischer Staat" (IS) von einem Dach werfen und anschließend prügeln.

Wiederholungstäter

Der konkrete Anlass für die Tweets – auf die DER STANDARD nicht verlinkt, weil sie mutmaßlich tödliche Gewalttaten zeigen – war nicht unmittelbar bekannt. Trump hat in der Vergangenheit via Twitter immer wieder Nachrichten weitergereicht, die von weit rechts stehenden Gruppen oder Personen kamen. Die stellvertretende Chefin von "Britain First", Jayda Fransen, hat erfreut auf die Anerkennung des US-Präsidenten reagiert. "Gott segne Herrn Trump!", schrieb sie auf Twitter. (red, 29.11.2017)