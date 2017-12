Die besten und schlechtesten Filme des Jahres?

Welche Filme finden sich in Ihrem persönlichen Best- und Worst-of-Ranking? Teilen und begründen Sie Ihre Rangliste im Forum!

Der Dezember hat begonnen und es wird langsam Zeit, aufs fast schon abgeschlossene Filmjahr zurückzuschauen. Welche Filme haben den Geschmack des Publikums ganz genau getroffen? Manche konnten die Fortsetzung von "Blade Runner" kaum erwarten, die ein Wiedersehen mit Harrison Ford brachte. Andere freuten sich über den ersten eigenen "Wonder Woman"-Film, der die weibliche Superheldin zum Star der Geschichte machte und damit gleich am Startwochenende allein an den amerikanischen Kinokassen 100 Millionen US-Dollar einspielte.

Angst und Schrecken

Auch "Get Out" begeisterte ein großes Publikum. Der Horrorfilm, in dem der wahre Horror der Rassismus ist, setzte sich in den USA auf Platz drei der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten. Auf Platz eins findet sich in diesem Ranking die von Steven-King-Fans langerwartete Neuverfilmung des Klassikers "Es". Somit kann sich nun eine neue Generation im eigenen Badezimmer fürchten. Um den Grauen des Krieges ging es in Chris Nolans Weltkriegsepos "Dunkirk", das die Ereignisse rund um die Evakuierung tausender britischer und französischer Soldaten aus Dünkirchen im zweiten Weltkrieg darstellte und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtete.

Österreichischer Charme und leise Töne

Leise, poetische Filme fanden 2017 ebenfalls ihren Weg ins Kino, so wie "God's Own Country" von Francis Lee, "Certain Women" von Kelly Reichard oder "Manchester by the Sea" von Kenneth Lonergan.

Und auch beim österreichischen Film gab es Neuzugänge. Im Frühling fuhr Hader seine Runden auf der "Wilden Maus", Haneke fügte seinen dysfunktionalen Familien mit "Happy End" ein weiteres Kapitel hinzu und Adrian Goiginger verarbeitete in "Die beste aller Welten" seine Kindheitserinnerungen.



Welche sind für Sie die besten Filme 2017?

Welche waren eine Enttäuschung? Und warum? Teilen Sie Ihr Best- und Worst-of-Kino diesen Jahres – die Antworten werden gesammelt und zur Abstimmung gebracht! (aan, 4.12.2017)