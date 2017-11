Nestlé muss nach Maggi-Nudelskandal 70.000 Dollar Strafe zahlen

In Fertignudeln wurden erhöhte Mengen von Blei und Asche gefunden

Neu Delhi – Der Lebensmittelskandal um Maggi-Fertignudeln in Indien hat für den Nahrungsmittelriesen Nestlé ein rechtliches Nachspiel. Ein Gericht verurteilte die indische Nestlé-Tochter am Mittwoch zu einer Strafe von umgerechnet 70.000 Dollar. Nestlé wolle dagegen Berufung einlegen, kündigte ein Sprecher an.

Die Behörden hatten zwischen 2015 und 2016 in Proben der beliebten Maggi-Fertignudeln erhöhte Mengen von Blei, Asche und einem Geschmacksverstärker gefunden. Nestlé musste das Produkt daraufhin für sechs Monate aus den Regalen nehmen. (Reuters, 29.11.2017)