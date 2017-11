Österreicher spendeten 2016 mehr denn je, Trendumkehr erwartet

Voriges Jahr wurden 640 Millionen Euro gespendet – 2017 erwartet Fundraising Verband Austria zehn Millionen weniger

Wien – Die Spendenorganisationen verzeichneten ein absolutes Rekordjahr. 2016 spendeten die Österreicher den Zahlen des Fundraising Verbands Austria (FVA) zufolge insgesamt rund 640 Millionen Euro – so viel wie nie zuvor. FVA-Geschäftsführer Günther Lutschinger blickt dennoch "mit ein bisschen Sorge" in die Zukunft, denn heuer dürfte nach langem Aufwärtstrend eine Trendumkehr bevorstehen: Laut Hochrechnung werden 630 Millionen Euroan Spenden erwartet. Das geht aus dem am Mittwoch präsentierten Spendenbericht 2017 hervor.

Damit wäre 2017 immer noch das zweitstärkste Spendenjahr in Österreich. Voriges Jahr hatte der FVA in ihrer Prognose für 2016 die Spendenbereitschaft übrigens unterschätzt und mit insgesamt 625 Millionen Euro gerechnet.

grafik: fundraising verband austria Entwicklung des Spendenaufkommens seit 2012. Bezüglich des Jahres 2017 handelt es sich um eine Hochrechnung, da die Zahlen zum letzten Quartal noch fehlen.

Den Aufwärtstrend bis hin zum Spendenrekord von 2016 erklärt Lutschinger damit, dass es im Vorjahr mehrere humanitäre Katastrophen gegeben habe, dass die Zahl der spendenwerbenden Organisationen und Privatinitiativen insgesamt zunehme und dass die Rahmenbedingungen für Spender sich über die Jahre bis 2017 gebessert hätten. Allerdings seien die seit 1. Jänner 2017 neuen Regeln zu Spendenabsetzbarkeit auch mit ein Grund für die Stagnation der Spendensumme, meint Lutschinger.

Spendenabsetzbarkeit neu

Seit Jahreswechsel müssen die NGOs, nicht mehr die Einzelspender selbst, dem Finanzamt die eingegangenen Spenden melden. Damit diese von der Steuer abgesetzt werden können, müssen die NGOs den Namen der Spender laut Melderegister sowie das Geburtsdatum weiterleiten. Darüber sei bisher auch "völlig unzureichend informiert" worden, kritisiert Lutschinger.

grafik: fundraising verband austria Entwicklung der Summe steuerlich abgesetzter Spenden seit 2010.

Weniger Katastrophen

Ein weiterer Grund dafür, dass die Österreicher heuer vermutlich weniger spendabel sind als 2016, sei, dass es dieses Jahr weniger Aufrufe rund um die Flüchtlingshilfe und andere Elementarereignisse gegeben habe.

grafik: fundraising verband austria Am meisten wird für Kinder gespendet und für Tiere, aber seit Jahren nimmt auch das Motiv, für Wohnungslose spenden zu wollen, an Bedeutung zu.

Kinder, Tiere und Katastrophenhilfe im Inland sind die dem Umfrageinstitut Public Opinion meistgenannten Gründe, Geld zu geben. Spenden für Obdachlose nehmen im Jahresvergleich laut Bernhard Hofer vom Umfrageinstitut auch an Bedeutung zu. "Das Thema ist in der Öffentlichlkeit präsenter und trifft auch mehr junge Menschen", erklärt Hofer. 2017 habe das Motiv, für Wohnungslose zu spenden, noch zugenommen und sei auf 17 Prozent gestiegen.

Anteil der Spender schrumpft

Insgesamt öffneten im Vorjahr 62 Prozent der Österreicher ihre Brieftasche für den guten Zweck. Laut Lutschinger ist auch hier ein leichter Abwärtstrend zu bemerken: Demnach lag der Anteil der Spendenden 2015 noch zwei Prozent höher. Heuer seien es 60 Prozent. Allerdings steigt ein Wert, der für die Spendenorganisationen von positiver Bedeutung ist: So nimmt die Zahl der regelmäßigen, systematischen Spender zu. 2010 waren es noch elf Prozent, heuer seien es bereits 21 Prozent.

Regionale Unterschiede

In Oberösterreich liegt der Anteil der Spender deutlich unter dem Landesschnitt: Nur jeder Zweite spendet, dafür gab er jeweils die höchste Durchschnittssumme (126 Euro) pro Zahlendem. Knapp Dreiviertel der Burgenländer und Niederösterreicher sind hingegen spendabel, im Schnitt mit 110 Euro je Gebendem.

foto: fundraising verband austria 62 Prozent der Österreicher spendeten 2016 Geld. Die regionale Verteilung zeigt Unterschiede.

Weltmeister in Sachen Großzügigkeit sind die Österreicher nicht. 73,56 Euro wurden 2016 im Schnitt pro Kopf – gerechnet an der Einwohnerzahl – gespendet. "Damit liegt die Durchschnittsspende noch weit hinter den Nachbarländern", sagte Lutschinger. Deutsche und Schweizer sind da deutlich spendabler (Details siehe Grafik). Das höchste Spendenaufkommen verzeichnen international die USA mit durchschnittlich 1079 Euro pro Einwohner.

grafik: fundraising verband austria Spendenverhalten in Europa: in einigen Nachbarstaaten großzügiger.

Zwar habe die Zahl der Großspender in Österreich um 40 Prozent zugenommen, im internationalen Vergleich sei das Aufkommen aber noch auf einem geringen Niveau, sagte der FVA-Geschäftsführer. Das zeigt allein auch dieser Vergleich mit Deutschland:

grafik: fundraising verband austria

Insgesamt ist auch die Zahl der spendenbegünstigten, gemeinnützigen Einrichtungen gewachsen: von 1186 im Jahr 2016 auf 1232 im heurigen Jahr. Den wesentlichen Anteil an dem Wachstum macht laut Spendenbericht der Kunst- und Kulturbereich aus.

Rotes Kreuz wieder vorne

Als der Spendenbericht voriges Jahr präsentiert wurde, führte die Caritas Österreich die Liste der größten NPOs Österreichs an. Mit dem 2016 lukrierten Geld durch Spenden, Patenschaften, Fördermitgliedschaften und Firmenspenden steht nun wieder das Österreichische Rote Kreuz an oberster Stelle. 76, 16 Millionen Euro wurden 2016 allein dem Roten Kreuz gespendet bzw. kamen dort durch Mitgliedsbeiträge herein.

grafik: fundraising verband austria Die größten zehn Spendenorganisationen in Österreich nach Spendenaufkommen. 2015 hatte die Caritas die Liste angeführt, 2016 wieder das Rote Kreuz.

Das Rote Kreuz will mithilfe dieser Geldmittel vor allem zwei Schwerpunkte setzen: bei den frühen Schulabbrechern sowie zur Unterstützung der Angehörigen von Demenzkranken. "Wir wollen für die Early School Leavers Lernhäuser einrichten und sie zum Pflichtschulabschluss und in die Lehre bringen", sagte Werner Kerschbaum, Generalsekretär des Roten Kreuzes. Man wolle auch zunehmend Großspender gewinnen, mithilfe einer Stiftung.

Bürokratieabbau gefordert

Der Fundraisingverband fordert, den Stiftungssektor zu stärken und bürokratische Hürden bei Spendenbegünstigung sowie im Gemeinnützigkeitswesen abzubauen. Es sei Aufgabe der nächsten Bundesregierung, da entsprechend tätig zu werden, sagte Lutschinger. (Gudrun Springer, 29.11.2017)