"Ninja Warrior" auf Puls 4 zieht im Finale auf 242.000 Zuschauer an

Fortsetzung noch unklar – Zwölf Prozent Marktanteil in jungen Zielgruppen beim Finale

Wien – Das bisher wichtigste Showprojekt von Puls 4 laut Sender hat Sieger – Stefanie Noppinger aus Salzburg und Nicky De Leeuw aus Tirol. Und im Finale steigerte die erste Staffel von "Ninja Warrior Austria" auch die Quote wieder ordentlich – auf 242.000 Zuschauer und zwölf Prozent Marktanteil in jüngeren Zielgruppen.

Fortsetzung noch nicht fix

Eine Fortsetzung der Show steht derzeit noch nicht fest, erklärt man beim Sender auf STANDARD-Anfrage – eine Fortsetzung sei auch von externen Partnern abhängig. Puls 4 produzierte die Show gemeinsam mit einem ungarischen Privatsender in Budapest. Das Format gehört der internationalen Agenturgruppe Dentsu Aegis.

242.000 beim Finale

Die 287.000 Zuschauer der Premiere schaffte das Finale nicht ganz: Nach einer deutlichen Delle ging es seit dem Halbfinale wieder bergauf, die Schlussshow sahen im Schnitt 242.000 Menschen. Folge 1 kam laut ProSiebenSat1Puls4 auf Spitzenwerte* von 330.000 Zuschauern, die Spitze des Finales lag bei 287.000.

Die Marktanteile zogen auf im Schnitt zwölf Prozent beim Publikum zwischen zwölf und 29 beziehungsweise 49 Jahren an. Die 20 Prozent der Premiere in der jungen Zielgruppe und die 16 Prozent in der Werbezielgruppe bis 49 gingen sich nicht mehr aus.

So weit wie Stefanie Noppinger (23) aus Salzburg kam bisher nur eine Britin unter den europäischen Kandidatinnen von "Ninja"-Shows. Der gebürtige Holländer Nicky de Leeuw (28), Physiotherapeut in Innsbruck, galt nach seiner Performance in Qualifikationsshows als Favorit.

Deutsche Ninjas in Österreich



Unmittelbar vor "Ninja Warriors Austria" endete die deutsche "Ninja"-Version auf RTL mit ansehnlichen Zuschauerzahlen auch im quotenschwächeren Sommer. Hier die Zuschauerzahlen der RTL-Ninjas 2017 in Österreich.

Die Marktanteile der RTL-Ninjas von August bis Anfang Oktober in Österreich:

(fid, 29.11.2017)