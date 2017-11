Insider: Uber rutscht tief in die roten Zahlen

Umstrittener Mitfahrdienst angeblich mit Verlust von 1,46 Milliarden US-Dollar im laufenden Quartal

Nach zahlreichen Skandalen ist der US-Mitfahrdienst Uber einem Insider zufolge tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Im abgelaufenen Quartal habe sich unter dem Strich ein Verlust von 1,46 Milliarden Dollar angehäuft, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Im vorangegangenen Quartal stand ein Minus von 1,06 Milliarden Dollar in den Büchern. Der Nettoumsatz zog demnach um 14 Prozent auf zwei Milliarden Dollar an. Uber äußerte sich zunächst nicht. Zuvor hatte auch die "Financial Times" über eine Ausweitung der Verluste berichtet.

Skandale

Uber ist in diesem Jahr gleich von einer Reihe Skandale erschüttert worden. Vergangene Woche räumte der Konzern ein, Hackern zur Vertuschung eines Datendiebstahls Schweigegeld gezahlt zu haben. Mitgründer Travis Kalanick musste im Sommer seinen Chefposten räumen, gegen ihn liegen unter anderem Vorwürfe wegen sexueller Belästigung vor.

2016 hatte Uber mehr als drei Milliarden Dollar Verlust ausgewiesen. Uber finanziert sich unter anderem durch Investoren, die im Gegenzug für Firmenanteile und die Aussicht auf irgendwann einmal sprudelnde Gewinne Geld in das Unternehmen stecken. Mit einer Bewertung von rund 68 Milliarden Dollar ist Uber das weltweit wertvollste Startup. (Reuters, 29.11.2017)