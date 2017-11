Vienne Insurance Group steigert Vorsteuergewinn um zehn Prozent

Vor allem die Entwicklung in der CEE-Region hatte positive Auswirkungen auf das Geschäft

Wien – Die börsennotierte Vienna Insurance Group (VIG) hat in den ersten drei Quartalen den Gewinn und die Prämieneinnahmen gesteigert. Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 9,9 Prozent auf 331,2 Millionen Euro, teilte der Versicherungskonzern am Mittwoch mit. Die CEE-Märkte hätten mehr als 60 Prozent zum Vorsteuergewinn beigetragen. Die verrechneten Konzernprämien legten um 2,7 Prozent auf 7,15 Milliarden Euro zu.

Auch für das vierte Quartal erwarte die VIG trotz der Einflüsse der Naturkatastrophen "eine weiter positive Entwicklung, ähnlich dem bisherigen Verlauf für 2017. Wir werden somit, nach heutigem Stand, unser bereits sehr gutes Ergebnis von 2016 deutlich steigern können", so Konzernchefin Elisabeth Stadler laut Mitteilung.

Sturmschäden noch nicht nicht berechnet

Wie sich das Sturmtief "Herwart" von Ende Oktober auf die Ergebnisse auswirken werde, stehe aufgrund ausstehender Schadensmeldungen noch nicht endgültig fest. "Wir rechnen mit Schäden in einer Größenordnung von 40 bis 45 Millionen Euro brutto. Von dem Sturm waren primär unsere Gesellschaften in der Tschechischen Republik, in Österreich sowie in Polen betroffen", so Stadler.

Der Anstieg des Vorsteuergewinns um rund 10 Prozent sei vor allem auf die verbesserte Combined Ratio (Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen) und auch auf die gute Entwicklung des Finanzergebnisses zurückzuführen, heißt es in der Mitteilung weiter. Durch die Steigerung der Ertragskraft in der Sachversicherung hätten die Einflüsse des Niedrigzinsumfeldes kompensiert werden können. Die Combined Ratio (netto) verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte von 97,9 auf 97,3 Prozent. Dazu beigetragen hätten vor allem Österreich, Polen, Serbien und das Baltikum.

Mehr Versicherungen im CEE-Raum

Signifikante Gewinnsteigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es in den ersten neun Monaten in Polen, Ungarn sowie im Segment Sonstige CEE vor allem in Serbien. Vor allem in Polen und Ungarn seien Verbesserungen in der Kfz-Haftpflichtversicherung und in Rumänien in der Kfz-Kaskoversicherung sowie nachhaltig gesetzte Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität für das Gewinnplus ausschlaggebend.

Bei den verrechneten Konzernprämien wurden außer bei den Einmalerlägen in der Lebensversicherung, wo die VIG weiterhin eine bewusst vorsichtige Zeichnungspolitik verfolge, Zuwächse verzeichnet. Ohne Berücksichtigung der Einmalerläge liege das Prämienwachstum bei 5,6 Prozent.

Die Solvenzquote per 30. September 2017 auf Ebene der börsennotierten VIG stieg leicht auf 224,8 Prozent (Halbjahr: 224,5 Prozent). Das Finanzergebnis verbesserte sich um 4,1 Prozent auf 732 Millionen Euro, vor allem wegen höherer laufender Erträge aufgrund der Einbeziehung der Gemeinnützigen Gesellschaften als vollkonsolidierte Unternehmen sowie höherer realisierter Gewinne aus dem Verkauf von Aktien. APA, 29.11.2017)