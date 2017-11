Bayer-Chef sieht Monsanto-Übernahme auf erfolgreichem Weg

Der Deal soll trotz der Prüfungen durch die Kartellbehörde 2018 abgeschlossen sein

Leverkusen – Der deutsche Bayer-Konzern erwartet trotz eingehender Prüfungen durch die Kartellbehörden, die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto im kommenden Jahr erfolgreich zum Abschluss bringen zu können. Die Kartelluntersuchungen gingen in eine "unvorstellbare Tiefe", sagte Bayer-Chef Werner Baumann am Mittwoch in Düsseldorf.

Das Unternehmen habe im Zusammenhang mit der Prüfung etwa mehr als vier Millionen Seiten Dokumente an die Brüsseler Wettbewerbshüter geliefert. Er sei aber überzeugt, dass die Übernahme Anfang 2018 über die Bühne gehen werde. Bayer hatte ursprünglich angepeilt, den 66 Milliarden Dollar (55,5 Milliarden Euro) schweren Zukauf bis Ende des Jahres unter Dach und Fach zu bringen. (APA, Reuters, 29.11.2017)