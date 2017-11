Bitcoin steigt bis knapp unter 11.000 US-Dollar an

Experten warnen mittlerweile vor einer Spekulationsblase

Frankfurt – Die Rekordjagd der Digitalwährung Bitcoin geht ungebremst weiter. Am Mittwochvormittag erreichte der Kurs an wichtigen Handelsbörsen bei etwas unter 11.000 US-Dollar (9.253 Euro) einen neuen Höchststand. In den vergangenen Tagen war der Bitcoin immer wieder auf neue Rekordstände gestiegen. Seit Beginn des Jahres hat sich der Wert der Digitalwährung in etwa verzehnfacht.

Während der Bitcoin von einem Rekordhoch zum nächsten springt, sehen Experten eine gefährliche Marktübertreibung. Je höher der Kurs der Digitalwährung steigt, desto eindringlicher wird vor den Folgen einer platzenden Preisblase gewarnt. Nichtsdestotrotz erweckt der Bitcoin laufend mehr Interesse bei den Anlegern.

Der permanente Kursanstieg

Mehr und mehr Firmen und Händler ließen Bitcoin zuletzt als Zahlungsmittel zu – beispielsweise als Alternative zu einer Kreditkarte. Auch bei diversen Terminbörsen wurde der Handel mit Futures auf Bitcoins zugelassen. Das steigerte die Attraktivität für den Massenmarkt.

Das begrenzte Angebot trägt ebenfalls zu dem Hype bei. Es können maximal 21 Millionen Coins erschaffen werden, den Daten von Chainalysis kursieren aktuell 16,7 Millionen. Davon seien 37 Prozent im vergangenen Jahr ausgegeben oder getradet worden.

Doch inzwischen hat sich eine Spekulationsblase entfaltet. Für die aktuelle Rekordjagd sehen Experten keine plausiblen Gründe mehr und sprechen von einer "allgemeinen Spekulation auf die Digitalwährung". Denn inzwischen steigen auch Laien in das Geschäft mit dem Bitcoin ein und heizen so die Nachfrage weiter an.

Thomas Glucksmann, ein Experter der Handelsplattform Gatecoin Ltd. in Hongkong, meint gegenüber dem Onlineporatl heise.de, dass der jüngste Preissprung nur die Fortsetzung einer längerfristigen Preisrally bei Kryptowährungen sein werde. Auch sprach er von einem "Tsunami spekulativer Handelsaktivitäten".

Ein Beispiel, um den Wertanstieg zu veranschaulichen: Hätte man vor fünf Jahren 1000 Dollar in den Bitcoin investiert, stünde man jetzt bei zwei Millionen Dollar.

Große Nachfrage in Japan

Der Website bitcoincharts.com zufolge war in jüngster Vergangenheit die Nachfrage in Japan besonders hoch. Während des vergangenen Monats gingen 59 Prozent aller Trades in den japanischen Yen.

Japan hat Kryptowährungen im April dieses Jahres als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Das könnte zu einer stärkeren Akzeptanz der Währung geführt haben. Weiters gilt das Land als zweitwichtigster Markt für Bitcoins.

Nicht von Zentralbank reguliert

Der Bitcoin ist der bekanntesten Vertreter von Digitalwährungen, auch Kryptowährungen genannt. Er basiert auf der Technologie der Blockchain und gilt dadurch als fälschungssicher und ist jederzeit überall einsetzbar. Anders als herkömmliche Währungen werden sie nicht von Zentralbanken und Regierungen kontrolliert. (APA, red 29.11.2017)