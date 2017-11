Haftbefehle gegen Hunderte Soldaten in der Türkei

Aktion fokussiere sich auf Istanbul und richte sich gegen mutmaßliche Anhänger des Predigers Fethullah Gülen

Istanbul – In der Türkei sind Medienberichten zufolge erneut Hunderte Haftbefehle gegen mutmaßliche Anhänger des Predigers Fethullah Gülen ausgestellt worden. Die Aktion fokussiere sich auf Istanbul und richte sich vor allem gegen Soldaten, berichteten die staatliche Agentur Anadolu sowie weitere Medien am Mittwoch. Insgesamt habe die türkische Justiz 360 Verhaftungen angeordnet. Dem in den USA lebenden Prediger Gülen wird vorgeworfen, Drahtzieher des gescheiterten Militärputsches zu sein. Dieser weist die Vorwürfe zurück.



Seit dem Putschversuch im Juli 2016 wurden in der Türkei mehr als 50.000 Menschen wegen angeblicher Verbindungen zu Gülen festgenommen. 150.000 Mitarbeiter im Militär sowie im öffentlichen und privaten Sektor wurden entlassen. (red, Reuters, 29.11.2017)