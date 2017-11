Auch Grabner und Raffl verloren mit ihren Teams

New York – Thomas Vanek hat am Dienstagabend in der NHL zwar einen Torerfolg verbucht, über einen Erfolg seiner Vancouver Canucks konnte er sich aber nicht freuen. Der Steirer traf bei der 2:5-Niederlage seines Teams gegen die New York Islanders zum 1:1. Michael Grabner verlor mit den New York Rangers gegen die Florida Panthers 4:5. Michael Raffl zog mit den Philadelphia Flyers gegen die San Jose Sharks mit 1:3 den Kürzeren. (red, APA, 29.11.2017)