ABB und Hewlett Packard gehen Partnerschaft ein

Produktivität soll steigen – auch Lösungen für Datenzentren geplant

Der Schweizer Industriekonzern ABB geht mit dem US-IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprises eine strategische Partnerschaft ein. Die Zusammenarbeit soll es industriellen Kunden erlauben, dank einer weitergehenden Digitalisierung die Produktivität zu steigern.

So wollen ABB und Hewlett Packard Enterprises (HPE) industrielle Lösungen anbieten, die Produktionstechnik und Informationstechnologie noch stärker als heute miteinander verbinden, heißt es in einer Mitteilung von ABB am Dienstag. Damit soll es zum Beispiel möglich sein, künftig konzernweit Produktionsprozesse erfassen und kontrollieren zu können.

Auch Lösungen für Datenzentren

Ebenfalls sind laut Mitteilung gemeinsame Lösungen für Datenzentren geplant. Dabei geht es um die automatische Steuerung und Kontrolle der Energie-, Kühlungs- und Gebäudesysteme von Datenzentren. (APA, 28.11.2017)