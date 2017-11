Aktuelle Wissenschaftstermine

Filmmaterialien: Der in Wien geborene Reisefilmer und -schrifsteller Colin Ross (1885-1945) ist Thema eines Forschungsprojekts am Ludwig-Boltzmann-Institut für Geschichte und Gesellschaft. Auf der Website Mapping Colin Ross (www.colinrossproject.net) sind diese Filmmaterialien nun zugänglich. Am 3. 12. werden um 15 Uhr im Wiener Filmmuseum Filmmaterialen von Ross vorgestellt und durch Texte begleitet.

Erdzeitalter: "Das Anthropozän – ein neues (geologisches) Erdzeitalter?" ist Thema der Reihe Umweltgeschichte im Dialog der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt am Standort Wien, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien. 4. 12., 18.15.

Quantenphysik: Francesca Ferlaino, Professorin an der Universität Innsbruck und wissenschaftliche Direktorin am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Innsbruck, eröffnet die Serie der neuen Schrödinger Lectures 2017/18 an der ÖAW. Thema: "Atoms Close to Absolute Zero: A Powerful Hardware for Future Quantum Technology". 6. 12., 17.30, ÖAW, Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien.

