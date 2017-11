TV- und Radiotipps für Mittwoch, 29. November

Per Mausklick zum Welpen, Das Piano, Terra Mater: Unsere extreme Welt – Höhe, Land der Trinker, Glyphosat – Argentiniens kranke Kinder, Der Einstein des Sex: Leben und Werk des Dr. Magnus Hirschfeld, Biotreibstoff – Vom Segen zum Fluch und Der Gott des Gemetzels

19.40 REPORTAGE

Re: Per Mausklick zum Welpen – Das mafiöse Onlinegeschäft mit der Ware Hund Der Handel mit Welpen ist lukrativ. Besonders im Internet werben Kriminelle mit Fotos niedlicher Hundebabys. Was die Käufer nicht wissen: Fast alle dieser Tiere stammen aus "Vermehrstationen" in Osteuropa. Die Welpen sind häufig unterernährt, krank und verhaltensgestört. Bis 20.15, Arte

20.15 LIEBESDRAMA

Das Piano (The Piano, AUS/NZ/F 1993, Jane Campion) Holly Hunter wird als stumme Klavierspielerin nach Neuseeland verheiratet und beginnt dort ein Verhältnis mit dem vermeintlich ungebildeten Nachbarn (Harvey Keitel). Drei Oscars, Goldene Palme, César. Bis 22.10, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Unsere extreme Welt – Höhe Die Atacama-Wüste im Norden Chiles ist eine unwirtliche Welt. Die Landschaft wird dominiert von Steinwüsten und Salzseen, während sich in den Hochwäldern der Inselberge Sri Lankas Affen, Riesenschlangen, Languren oder Gämse mit dem Klima arrangieren. Bis 21.15, Servus TV

21.05 WISSENSCHAFTSMAGAZIN

Quantensprung Das Thema ist künstliche Intelligenz. Andreas Jäger begrüßt den Schweizer Robotikpionier Roland Siegwart, redet mit der Linzer Psychologin Martina Mara, die sich auf Beziehungsprobleme zwischen Mensch und Roboter spezialisiert hat, und testet ein Auto, das selbstständig fährt. Um 21.55 Uhr folgt die Doku Mensch 2.0 über das Verschmelzen von Menschen und Maschinen. Bis 23.40, ORF 3

22.20 REPORTAGE

ATV – Die Reportage: Land der Trinker Der Alkoholkonsum liegt in Österreich bei durchschnittlich 13 Liter Alkohol pro Jahr und Kopf. 340.000 Österreicher gelten als alkoholkrank. Gezeigt werden Geschichten von Menschen, die der Alkohol beinahe ruiniert hätte, und Experten, die Hilfe und Tipps zur Prävention geben. Bis 23.20, ATV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Glyphosat – Argentiniens kranke Kinder Das umstrittene Pflanzengift Glyphosat wird in der EU weitere fünf Jahre zugelassen, obwohl sich Hinweise mehren, dass die Substanz krebserregend und erbgutverändernd sein könnte. Besonders großflächig wird Glyphosat in der Landwirtschaft in Argentinien eingesetzt. In manchen Regionen haben sich dort die Krebserkrankungen in den letzten zehn Jahren verdreifacht, Fehlbildungen bei Neugeborenen haben sich vervierfacht. Doch groß angelegte Studien über die Ursachen fehlen bis heute. Bis 23.05, ORF 2

22.45 TALK

Maischberger: Machtpoker in Berlin: Countdown für Merkel und Schulz? Union und SPD denken nun doch über eine große Koalition nach. Brächte eine Neuauflage Stabilität, oder würde sie politischen Stillstand bedeuten? Darüber diskutieren bei Sandra Maischberger: Leni Breymaier (SPD), Alice Weidel (AfD), Jürgen Trittin (B'90/Grüne) und Jan Fleischhauer (Spiegel-Autor). Bis 0.00, ARD

23.00 SEXUALWISSENSCHAFT

Der Einstein des Sex: Leben und Werk des Dr. Magnus Hirschfeld (D 1999, Rosa von Praunheim) Der Berliner Regisseur erzählt die Geschichte des jüdischen Sexualwissenschafters Magnus Hirschfeld (1868-1935) – eine Hommage an einen Menschen, der sein Leben dem Kampf für die Entkriminalisierung der Homosexualität widmete und selbst die meiste Zeit einsam blieb. Mit u. a. Kai Schuhmann, Friedel von Wangenheim und Ben Becker. Bis 0.40, Arte

absolutmedienberlin

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Biotreibstoff – Vom Segen zum Fluch In Indonesien und Argentinien verdrängen die riesigen Plantagen für Biosprit die Agrarflächen zur Nahrungsmittelproduktion, rauben den kleinen Bauern die Lebensgrundlage und ruinieren die Umwelt. Die klimafreundliche Alternative zu Erdöl entpuppt sich immer mehr als Bumerang. Bis 23.55, ORF 2

0.30 ALBTRAUM

Der Gott des Gemetzels (F/D/PL 2011, Roman Polanski) Zwei elfjährige Buben raufen. Die Eltern der beiden wollen die Angelegenheit unter Erwachsenen klären. Aber dann läuft das Ganze aus dem Ruder. Polanski adaptierte das Theaterstück von Yasmina Reza zu einem bissig-satirischen Dialogstück. Mit Kate Winslet, Christoph Waltz, Jodie Foster, John C. Reilly. Bis 1.45, BR